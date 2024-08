Me preguntas por este acertijo. Tú eres la explicación. Ha sido al comentarme tan eufórica que te vas a hacer unas operaciones de cirugía estética. Estiramientos en el cuello y la cara, para quitarte las arrugas; algo de retoque en los labios y, sobre todo, un adelgazamiento de brazos, vientre y piernas. Total, que volverás a ser una chavala de quince años. Según te escuchaba, algo gritaba dentro de mí: «¡Pero en qué mundo vives!». Te miras al espejo y, claro, en el espejo siempre tienes que ver lo que quieres ver. Pero a mí no me engañas, porque me resulta patético encontrarme con la no tú, o sea, con la que no eres tú, sino algo mal compuesto, que resulta un esperpento, uno de esos monigotes de la pintura cubista. ¡Tú, que deberías ser una mujer de cincuenta años, tirando el dinero en hacerte creer y hacer creer a los demás que tienes quince! Y todo por la obnubilación de que así te van a querer y valorar. ¡La mentira de la eterna juventud, del estereotipo de belleza con el que la sociedad de consumo nos tiene sometidos! Y yo trato de explicarte que al nivel en que te muestras, te relacionarás con quienes están en ese nivel. Es decir, si te presentas como una niña, te encontrarás con niños; si te presentas como una estúpida, te encontrarás con estúpidos; si te presentas como una mujer, te encontrarás con hombres. Porque quien te valore por las apariencias es que te ve como un objeto. ¡Y qué será de ti cuando ya no puedas camuflar la mentira de ti misma, la no tú! La delgadez de tus brazos es el grito de tantas mujeres que mueren de hambre cada día. El estiramiento de tu rostro es el grito de tantas mujeres a las que engañas con tu simulada juventud eterna. Porque la opulencia de Occidente es el grito de que algo muy dentro de cada uno de nosotros clama justicia. Yo he intentado explicarte que no te conviertas en ese modelo inalcanzable, que no conviertas tu vida en la estúpida carrera para ser querida, porque el amor es un don gratuito que no necesita méritos para tenerlo; que no conviertas tu vida en un escándalo para tantas mujeres que mueren cada día de hambre, que pierden sus hijos, que ni siquiera llegan a envejecer, que no tienen un hospital para un parto o una dolencia, porque esas mujeres, esos hombres y, sobre todo, esos niños gritan de hambre y desesperación cada vez que te ven. Pero, al decirte esto para tratar de evitar que cometas esa injusticia contra tu dignidad y contra la de los demás, tú, claro, me has mirado, me has llenado de reproches, me has gritado que en qué mundo vivo, y te has ido a tu plan de adelgazamiento y a la estupidez de tu quirófano, tan bien costeado por un dinero que deberías compartir.

*Escritor

Suscríbete para seguir leyendo