Vías muertas de igualdad

Últimamente estamos algo confusos con el tema de los géneros y los sexos. Tanto queremos defender que nos pasamos. Y es que creo que sobre todo hemos o estamos perdiendo honradez mental y obsesionados con las rivalidades políticas nos olvidamos de la sinceridad; creen que la sinceridad no es rentable en política y es una pena porque sí lo es. Yo entiendo y apoyo más que nadie que hay personas que por motivos naturales o justificados socialmente por la democracia, a las que el sexo con el que quieren convivir en sí mismas no es el que parece que tienen para los otros. Es más, escribir sobre este tema es ponerte en el ojo del huracán porque uno, que quiere ser tolerante hasta el infinito, teme no utilizar las palabras idóneas y justas. Y parece que a muchos y muchas solo se les abre la mente cuando la persona que no se corresponde con el género o sexo que el otro ve, es un ser muy querido como un hijo (y a veces tampoco, sino que el rechazo es doble). Muy bien. Pero eso es una cosa y otra -completamente estúpida- es frivolizar sobre la heterosexualidad. Y en el deporte, la heterosexualidad hay que tenerla en cuenta porque no tenerla en cuenta sencillamente no es luchar por la igualdad sino todo lo contrario: conceder ventaja en la mayoría de los deportes al sexo masculino. ¿Es pecado o delito lo que he dicho o es analizar la realidad con el rigor que la misma precisa? Relájense, Luchadores de la Igualdad, porque creo que a veces escogemos unas vías tan injustas como muertas que nos hacen perder un tiempo precioso para progresar adecuadamente.

*Abogado

