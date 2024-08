Padres agresores de vacaciones con sus hijas

Una niña de 5 años desveló los abusos que su padre le realizaba. Condenado a 13 años de prisión, en Málaga, ha reconocido las agresiones a su hija. El caso viene de más atrás, cuando en 2019 la madre le descubrió vídeos pedófilos en el móvil. Ahí decidió separarse de él y pactaron visitas los fines de semana. En esos días era cuando aprovechaba para agredir a su propia hija. La excusa, el momento de bañarla. En 2022, mientras veían la tele, el padre fue directo hacia su hija. Lo apartó, pero él la forzó y continuó hasta conseguir su propósito. Ella necesitó cinco días de curación por las lesiones en sus genitales. La madre denunció al padre y se descubrió que aquello era más. Tenía casi 3.000 vídeos y fotos pornográficas de niñas y bebés, con agresiones y tratos degradantes. Vídeos y fotos que, además, compartía en foros.

Este horror avivó un debate de cómo esa madre no denunció cuando descubrió los primeros vídeos pedófilos. A la primera, cualquier persona que vea este tipo de contenido, ya sea de quien sea, tiene que denunciar. El silencio y los lazos familiares son la impunidad. Save The Children apuntaba que en ocho de cada diez casos el agresor es una persona del entorno familiar.

Este tema me trae el recuerdo de otras madres que habiendo denunciado situaciones similares han sido señaladas y cuestionadas. Incluso en 2022 la ONU se manifestó a partir de una denuncia. Decían que no era un caso aislado y ni siquiera de España, que de forma constante les llegaban madres que habían denunciado abusos sexuales de sus padres a sus hijas y que al final eran ellas las que perdían la custodia, acusadas de falso SAP (síndrome de alienación parental), o incluso algunas eran enviadas a la cárcel. Y que la justicia era injusta. Por ello pensaba hasta qué punto estos casos hacen que otras madres vivan cada verano o cada fin de semana con angustia o que incluso no denuncien temiendo perder a sus hijas. Sí, señalemos a las madres que no han denunciado este horror, pero a la vez pensemos ¿qué nos dirían ahora las que sí denunciaron y han sido culpadas por el sistema? Esto evidencia la falta de investigación real y con perspectiva de la infancia en la justicia. Y cómo las madres pagan el castigo siendo inocentes. Pero para tacharlas de exageradas siempre hay tiempo.

De ahí parte la impunidad. Con el tiempo, los daños son irrecuperables. En cambio, ellos siguen con sus vidas sin penalización. Miren a Steven Van de Velde, un jugador de voleibol de playa holandés condenado en 2016 por violar a una niña de 12 años en Inglaterra. Ahí lo tenemos, en los Juegos Olímpicos. Es una forma de victoria. La misma que experimentan algunos agresores al salir con una sonrisa de los juzgados llevando, de la mano, a su próxima. Todo porque la justicia lo permite..

*Periodista

