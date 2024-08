El mayor atractivo de los puertos pesqueros es esperar el regreso de los barcos, con su carga fresca y brillante, que viene ya clasificada por variedades y tama ños. El otro, es asistir a la subasta del pescado, que se realiza a la baja, en silencio y de forma electrónica; cada comprador tiene un mando para aceptar el precio y parar la venta de la caja que le interesa. En tiempos pasados la cosa tenía más gracia, porque los precios eran cantados por el que subastaba y aceptados por los compradores con movimientos casi imperceptibles. En cualquier caso, todo sucedía y sucede con tanta rapidez que para los ojos no entrenados resulta una ceremonia incomprensible. A partir de ahí, si queremos continuar disfrutando de la visión del pescado, tenemos que ir a las pescaderías. Y cabe reseñar que España es el país del mundo, después de Japón, que más pescado consume por habitante y año.

Durante las vacaciones en los destinos costeros -y no costeros, pero en los costeros con más motivo- salvando a los que se alojan en hoteles, donde, usando la expresión popular, todo te lo dan hecho, la misión más importante es encontrar una pescadería de confianza en la que no te den gato por liebre. La verdad es que no sé cómo podría traducir lo de gato por liebre al pescado, pero ya sabemos que en lo que a éste respecta, la frescura es criterio principal. Las pescaderías, contrariamente a lo que sucede en las subastas, son ruidosas, empezando por el pescadero o la pescadera, que anuncian su mercancía a grito pelado y, por lo menos aquí, con una gracia especial: «Acércate, que no cobro na por verlos». Y en la típica cola del pescado, mientras se espera el turno, se producen conversaciones sobre lo divino y los humano.

A veces, parece más una tertulia televisiva que una pescadería. De hecho, ayer mismo, mientras una señora adquiría para una paella un calamar, ocho mejillones, dieciséis gambas -grandecitas, eso sí- y veinticuatro almejas, se animó la espera con temas como el embarazo de la niña de Terelu, la pelea entre Marta y Sofía de Supervivientes y la del hijo de Bárbara con Aranxa. Nombrados así, tal cual, como se nombraron en la pescadería, sin apellidos, como si fueran de la familia y los conocieran de toda la vida. Luego la cuestión derivó a lo caro que está el pescado - a mí no se me iba de la cabeza la paella y estuve a punto de preguntarle por las cantidades del sofrito, pero no quise meterme en líos-. Cuando volví a la realidad, la conversación había evolucionado y estaban hablando de lo mal que se pelan los huevos duros. Dejé de atender porque salió mi número en la pantalla.

