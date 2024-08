Veo en los medios de comunicación que las federaciones socialistas «pierden» el miedo y se revuelven contra Sánchez, por el pacto entre ERC y PSOE para la transferencia total de financiación y tributos a Cataluña porque vulnera el derecho de igualdad de todos los españoles. ¿Ahora?, ¿en serio?, pero, ¿no tenían motivos antes? Ya ha quebrantado su secretario general en varias ocasiones el derecho de igualdad y han permanecido en silencio. Han tragado con los indultos y la amnistía a sabiendas de que se ha retorcido la ley con el objetivo último de Sánchez de mantenerse, no en la Presidencia del Gobierno, sino en el poder con cientos de asesores y vasallos. También han callado con sus decisiones personalísimas impuestas merecedoras del máximo reproche político y personal con la anuencia del fiscal general del Estado y del Tribunal Constitucional; éste exonerando de responsabilidad a quienes contribuyeron al mayor escándalo de corrupción en Andalucía, socialistas, claro. Han aguantado, no sus cambios de opinión y giros de guión teatreros, sino sus mentiras arrogantes e indisimuladas sin respeto alguno por los ciudadanos. Silencian su opacidad y falta de transparencia en sus decisiones políticas y sus iniciativas de amordazar la prensa libre y crítica. Han apoyado su retiro «amoroso» para estudiar cómo, con todo su Gobierno en tromba, poder ensuciar al independiente poder judicial que simplemente hace su trabajo, en este caso, instruyendo a su mujer y hermano, como a tantos otros españoles investigados en los juzgados de todo el territorio nacional. Consienten su insulto permanente a la inteligencia de los españoles sin dar explicación alguna en rueda de prensa, Cortes, y en ultima instancia, juez, por el comportamiento nada ético y muy dudoso de su esposa (y hermano), no entendiendo cómo si «no hay nada y no hay caso» en qué pudiera perjudicarla sus explicaciones o su declaración.

Toda actuación del presidente y su Gobierno es objeto de control en las Cortes, donde deben dar cuenta de su responsabilidad política, aunque hemos comprobado que sin éxito. Es ahora cuando su partido, quizás más por los casos abiertos judicialmente en su entorno (pero está feo señalarse) que por el acuerdo con ERC, se revuelve, por cuanto los barones territoriales han de rendir cuentas a sus conciudadanos, y no por todo lo expuesto, que ya es más que suficiente, sino porque en el último año el Gobierno no ha hecho nada por solucionar los problemas de la gente referentes a salud, vivienda, trabajo, pensiones, dependencia, etc...; todo un año, las instituciones públicas por y para el servicio personal de Sánchez, no de la institución de la Presidencia del Gobierno, claramente escindible de su persona. Y ¿ahora las federaciones socialistas se han dado cuenta? Pero, ¿no tenían motivos antes? No me lo creo.

El partido socialista, adalid del progresismo, de las igualdades sociales, de los derechos de los trabajadores (menos de los autónomos), de las libertades, etc...., sigue consintiendo con éste presidente autócrata la opacidad, el servilismo, el clientelismo, en definitiva, una nueva forma de corrupción. Mientras tanto, el PP y Vox perdiendo oportunidades de hacer efectiva su oposición, entrando al trapo en las maniobras de distracción de los ministros de Sánchez en vez de centrarse en proposiciones que solucionen los problemas de los españoles. Y Podemos, Sumar, IU y demás confluencias, y resto de socios, mirando para otro lado ¡cómo gusta ser ahora casta! La política era otra cosa.

