‘Tesalónica’ es el nombre en español de esta ciudad griega, desde que, en 1937, el Estado heleno dictara que la capital de la región de Macedonia tomase oficialmente su forma original: ‘Thessaloniki’. El topónimo, que denomina a la segunda ciudad más importante de Grecia, alude a la hija de Filipo II, hermana de Alejandro Magno y esposa del rey Casandro. Fue fundada precisamente por este rey en época helenística.

Cuando cayó el Reino de Macedonia, la ciudad desde la que hoy escribo pasó a pertenecer al Imperio Romano y su ‘Vía Egnatia’ se convirtió en una importantísima calzada romana, que conectaba ‘Bizancio’, posterior ‘Constantinopla’, con ‘Durazzo’, hoy en Albania. En el año 300, el emperador Galerio eligió esta ciudad para establecer aquí la residencia imperial. ¡Cuántas veces fue punto de encuentro para aquella estudiante cordobesa de 21 años el Arco de Galerio! Tras la caída del Imperio de Occidente, quedó en manos del Bizantino. Llegarían tiempos oscuros y, en 1430, la ocuparon los otomanos. Después, muchos de sus habitantes fueron judíos sefarditas, no pocos expulsados de Córdoba. Con secuelas heredadas hasta hoy, por fin, en el siglo XIX, los helenos consiguieron librarse del yugo de los descendientes de los piratas que habían osado secuestrar a Cervantes.

En 1922 la ciudad acogió a numerosos griegos de ‘Esmirna’, expulsados un mal día, con lo que llevaban en los bolsillos, por su casi eterno verdugo. Una prueba de que aquí me sentí en casa es que llegué a pronunciar: «Esmirna es nuestra». He regresado al hogar que me acogió un día para estudiar 4.º de Filología Clásica en la Universidad Aristóteles. También he recordado que, desde aquí, tu memoria, Córdoba, fue alimento mío.

