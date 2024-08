Mi fe se refuerza cada mañana. Me levanto. Oigo las noticias. Otra mujer asesinada. Más niños inmigrantes. Otro incendio. Otro mequetrefe de otra dictadura, apoyado por otros monigotes de los que tanto abundamos. Otro zarpazo nacionalista con otra política de intereses. Otra guerra. Por mi corazón, sobrecogido, pasan imaginaciones de cuánto dolor provocamos en este mundo los seres humanos, con nuestros egoísmos, con nuestra estupidez, con nuestro mirar para otro lado; un dolor silencioso, pero tan hondo, tan para siempre. Veo el sufrimiento de tantos niños en los basureros, de tantos cuerpos asados en otra noche de calor en esos pisos de papel, para enriquecimiento de los bancos. Veo los miedos silenciosos de tantas mujeres amenazadas. Veo ciudades, piso a piso, familias sin saber cómo llegar a fin de mes. Pero también veo tantas buenas almas entregadas sus vidas a que no triunfe la tiniebla. Esos misioneros y voluntarios perdidos por aldeas del tercer mundo, ofreciendo su persona en medio de toda brutalidad. Y tantas mujeres, claro. Han de tener la asistencia de algo superior para mantenerse, y encima, sin rabia, sin ira, sin resentimiento, sino con alegría, con la misma mansedumbre de Cristo ante la maldad. Siempre me ha sorprendido la sonrisa de esas almas buenas; una sonrisa llena de luz y de verdad; una sonrisa de la que brota la inocencia, porque lleva plasmado el código de las Bienaventuranzas. Sí, me digo para mi fe, tiene que haber algo más allá; algo misterioso, en apariencia débil, que explica lo que nos escribe san Pablo en su segunda epístola a los corintios, cuando el Señor le responde: «Te basta con mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad» (2 Corintios 12,9-10).

*Escritor

