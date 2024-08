Carretera (1)

Llevo una temporada haciendo mucho una de las cosas que más me gustan de la abogacía: celebrar juicios en otras ciudades. Además del rito de convertir el hotel en un despacho con ciertos elementos (colocar el ordenador y el portafolios, distribuir plumas y lápices, leer una última vez la causa tumbado en la cama), me gusta conducir hasta el sitio que sea. Últimamente el gps de Google me hace extraños, y en vez de preferir las autovías me mete por caminos híbridos que pasan por carreteras con suerte comarcales, estrechas como una vena vieja. Como el tráfico por ahí es fantasmal, acabas llegando antes y con menos posibilidades de dormirte, porque esas carreteras exigen conducción real, exigen maniobrar, exigen trazar las curvas, en vez de ir por los railes de las autovías. Lo que más me gusta es distinguir y reconocer los tipos de gasolinera. Las casi palaciegas, con su venta y hotel al lado; las funcionales y un poco clónicas, rebosantes en la nada de chocolate y pan y patatas fritas; las que no venden nada, ni un mísero café, aunque siempre se disculpan diciendo que ese servicio está temporalmente cerrado; las completamente abandonadas pero que en la lejanía parecían perfectas, y causan pavor con el depósito en rojo de reserva. Mis favoritas son las que venden gastronomía de la zona: puede irse de un punto a otro de España coleccionando navajas y licores y tipos de chorizo.

Lo mejor que tienen es ver cómo ha avanzado el viaje según el acento de los dependientes. También cambia de sitio en sitio, sutilmente, la forma de conducir. Pero la vida en carretera es dura.

*Abogado

