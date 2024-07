Córdoba herida

En los meandros de su vasta historia, Córdoba, la luminosa perla de al-Andalus, enfrenta un adversario insidioso: el deplorable estado del asfalto y las aceras. Esta situación, relegada a un segundo plano por las autoridades, proyecta una imagen de abandono y representa un peligro para sus habitantes y visitantes. Esta realidad merece una reflexión profunda y urgente.

Desde los albores de la civilización, las vías han sido símbolo de progreso. Los romanos, precursores en la construcción de calzadas, sabían que una ciudad es tan grande como sus caminos son transitables. «Todos los caminos llevan a Roma», decían, pero en Córdoba, parece que todos los caminos llevan al descuido. La situación actual de las calles y aceras es un canto desafinado en el concierto de una ciudad que pretende ser moderna y turística. ¿Cómo puede aspirar a serlo si sus arterias están corroídas por baches y grietas?

Recorrer las calles de Córdoba se ha convertido en un ejercicio de supervivencia. Cada paseo es una carrera de obstáculos donde ancianos, niños y turistas deben sortear trampas invisibles en forma de agujeros y baldosas sueltas. Calles emblemáticas como Mayor de Santa Marina, San Pablo, Alfaros, El Realejo, Alfonso XII, Av. del Paseo de la Victoria y Cruz del Rastro no escapan a este deterioro. Algunas de estas calles, que una vez fueron testigos del esplendor califal y de la poesía de Ibn Hazm, hoy son un mosaico de desidia. Si caminamos con la mirada baja, no es en señal de humildad, sino para evitar caer en la trampa de un pavimento traicionero.

La situación es aún más peligrosa para los conductores, especialmente los motoristas, quienes deben maniobrar constantemente para evitar los baches y socavones que salpican las calles. Los accidentes de tráfico son frecuentes, y cada trayecto se convierte en una aventura peligrosa. No es solo una cuestión estética, aunque esta ya sería razón suficiente para actuar. Es también una cuestión de seguridad. El pavimento en mal estado es un peligro constante. ¿Cuántos accidentes serán necesarios para que las autoridades actúen?

Córdoba, con su rica historia y su inigualable patrimonio, merece un trato digno y respetuoso. Es hora de que las autoridades tomen conciencia de que cada bache, cada grieta, es una herida en el corazón de la ciudad. La solución está al alcance de la mano y solo requiere compromiso.

La restauración de nuestras calles y aceras es una tarea ineludible si queremos que Córdoba recupere el esplendor que le corresponde. No solo por el bien de sus habitantes, sino también por la imagen que proyectamos al mundo. En palabras de Ortega y Gasset, «yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo». Salvemos nuestras calles, salvemos nuestra ciudad.

*Mediador y escritor

