Hizo lo que pudo para no coincidir con el nuevo vecino en el ascensor. Lo vio entrar y recurrió al móvil para hacer un poco de tiempo hasta que se hubiera esfumado. Comprobó que no había recibido ningún correo. Deslizó rápidamente el índice entre vídeos que Instagram consideraba de su gusto. Cuando llegó, el vecino no se había esfumado.

Tuvieron que esperar. Probablemente alguien en el garaje estaba cargando la compra y por eso el ascensor no subía. Cara de circunstancias. Ella se impacientó. Calibró si le compensaba subir por la escalera las cinco plantas que la separaban de su casa. Para rellenar el silencioso vacío dijo que hacía mucho calor. El nuevo vecino contestó con risueña resignación: «En julio siempre aprieta». Fue entonces cuando ella confirmó sus sospechas y tuvo claro ante quien estaba: otro negacionista del cambio climático de los que se pasan el día intentando hacer ver que no es para tanto, que sigue haciendo calor cuando tiene que hacer calor y frío cuando tiene que hacer frío. Tenía toda la pinta. Y encima con pulseritas de hermandades de Semana Santa. Puf. Seguro que también era amante de la fiesta nacional, uno de esos que defienden lo indefendible soltándote el rollo vomitivo de lo bien que vive el toro de lidia criado en el campo como un marajá. El ascensor llegó y él la dejó pasar en lo que ella interpretó como un casposo gesto de caballerosidad trasnochada. Porque seguro que el nuevo vecino era uno de esos que dicen yo no soy machista ni feminista y luego suelta lo de las denuncias falsas en presencia de su repelente prole (el hijo ya tenía pinta de potencial machirulo y la hija parecía lerda), delante de la típica parejita educada como Dios manda en colegios concertados de esos que, como ella estaba harta de decir, habría que chapar si este país fuera un país avanzado y no el resultado de ese apaño vergonzoso llamado «Transición». Porque seguro que el nuevo vecino era de esos seguidores de las turbias soflamas de Jiménez Losantos a los que se les cae la baba idealizando el régimen del 78 y ensalzando la capacidad del consenso que hubo en aquella época mientras por otro lado desearían poder votar a Trump con los ojitos cerrados.

En fin, que cuando el ascensor llegó a la quinta planta y el tipo respondió a su «Chao» con un funcionarial «Adiós, buenas tardes», ella ya tenía claro que el nuevo vecino era una de esas personas sectarias que cada día pone su tóxico granito de arena para que vivamos en un mundo más polarizado.

*Profesor

