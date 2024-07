El mar, como el fuego, tiene algo hipnótico; podemos estar mirándolo durante horas, siempre igual y siempre cambiante, gracias a las olas que se forman en su superficie que, si son pequeñas, al romper en la orilla producen un sonido inconfundible y tan relajante que de noche no sólo respeta nuestro sueño, sino que nos induce a él. Cuando las olas son grandes, el mar se muestra imponente y estruendoso, pero si las olas son medianas y no producen mucha resaca cuando retroceden, puede ser divertido dejarse llevar por ellas y saltarlas o bucearlas, siempre utilizando su fuerza en nuestro favor, porque luchar en su contra es tarea inútil. Hablo del cuerpo a cuerpo, no de los hábiles surfistas que se deslizan y se dejan envolver por ellas sobre una tabla; visto desde fuera, admira y aterroriza.

Todos tenemos nuestras historias de olas: que si me pilló desprevenido; que si me revolcó y me dio no sé cuántas vueltas, de manera que ya no sabía si estaba cabeza arriba o cabeza abajo; que si tragué agua y salí con los ojos llenos de arena. A veces se producen incidentes y accidentes. Fíjense en lo que le pasó a una amiga mía. Esto fue hace muchos años. Estaban de vacaciones en una zona costera; no es que no quiera decir el lugar exacto, es que no sé siquiera si lo supe en algún momento. La cuestión es que ella y su hermana, con los respectivos maridos y los hijos de ambos matrimonios, tenían alquilado un apartamento y en el de enfrente residía un señor de Larache (Marruecos) con el que educadamente se saludaban e incluso compartían alguna conversación sobre el tiempo cuando coincidían en la playa.

Un día de ésos había oleaje y allí estaban todos jugando, riendo y saltando las olas, pero ya sabemos que el mar es imprevisible, que las olas no tienen siempre el mismo tamaño y la misma fuerza, que hay que esperar el momento de calma para entrar o salir y que siempre pueden sorprenderte. Bueno, pues una ola que llegaba rompiendo, se les echó encima y los revolcó. A los niños no les pasó nada, pero mi amiga, asustada, se agarró al de Larache que es el que le pillaba más cerca, con la mala fortuna de que le bajó el bañador hasta dejárselo en los tobillos, mientras que ella perdía la parte de arriba del bikini y su marido aparecía tendido en la arena, sin poderse levantar porque, como luego supieron, tenía una pierna rota. Y a todos -lo que más molestó a mi amiga- el agua les dejó el pelo pegado a la cara y con la raya en medio. La imagen, desde luego, es digna de recuerdo. No hay que fiarse de las olas. Naturalmente, el señor de Larache no volvió a dirigirles la palabra.

*Académica

