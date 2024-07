Meteorología con untoque de Ilustración

Y el recuerdo del informe sobre unas ilustraciones que se hicieron de rogar

Mientras van desvaneciéndose los ecos futboleros son ahora los termómetros quienes reclaman el papel protagonista que les corresponde por estas fechas. Ya tocaba. Estaban siendo algo remisos a venirse arriba, pero han cogido el relevo y son ahora ellos los que se han adueñado del color (rojo) en los mapas y del calor en la calle. Y han puesto a parte de la península a sudar la gota gorda mientras en la franja Cantábrica andan suspirando por una oportunidad para ir a la playa. Cosas de la pluralidad. En tales tesituras leo en la prensa que los julios de finales del XVIII no diferían en el Principado mucho de los actuales. Los datos que permiten tal comparación proceden de una fuente insospechada: los diarios y la correspondencia de Jovellanos. En tal mes como el actual de 1794 el gran ilustrado incluía, especialmente en los primeros, diversas referencias meteorológicas. Si el cielo asturiano estaba pardo, si llovía, hacía bochorno, había niebla, estaba fresco, despejado o con sol (esto último raramente), costumbre que prosiguió, incluso más detalladamente, durante su confinamiento en el castillo de Bellver. No podía suponer el prócer gijonés que los años iban a revalorizar tal faceta meteorológica.

Ello me ha hecho recordar cuando, a finales de los 60, el tradicional viaje de estudios de Bachillerato nos llevaba a los alumnos de su instituto más allá del Pajares. El camino más tradicional era hacer etapas por la hoy ruta de la Plata teniendo a Sevilla, Granada y Córdoba como destinos especiales. El calor fue una tórrida y no programada experiencia. Así que leyendo la noticia periodística me preguntaba yo si Jovellanos también habría comentado algo sobre el clima andaluz habida cuenta de que pasó en Sevilla once años. Lo malo es que sus diarios abarcan otro periodo. Pero andando en ello y estos días en que se conmemora el 40 aniversario de la Declaración de la Mezquita como Patrimonio de la Humanidad me he reencontrado con el informe que en su momento le solicitó la Real Academia de San Fernando sobre unos planos y dibujos encargados a una serie de especialistas con el fin de preservar el legado artístico de la Alhambra y de la Mezquita. Lo tengo en copia de una edición de 1830 con la que, a raíz de una visita, recompensaron mi labor de cicerone viejos compañeros de curso.

El encargo académico había comenzado en 1760 y entre dictámenes críticas, correcciones, iniciativas paralelas y sucesivos responsables todavía catorce años después no había visto la luz. Pero los trabajos resultaron espoleados por los de un viajero inglés, Henry Swinburne quien en 1776 recorrió Andalucía dibujando y documentando los mismos monumentos. Sus resultados se publicaron en 1779. «Así el mundo debió a un extranjero este beneficio del que le defraudó tan largo tiempo nuestra pereza», no vaciló en reprochar Jovellanos en su informe. Y sin ahorrar críticas no solo se aplicó a realizar una serie de observaciones técnicas, sino que, no sin cierta ironía, añadió: «Debemos creer que la Academia en la publicación de estos preciosos monumentos no solo trata de satisfacer la curiosidad de los aficionados a las antiguallas sino también de instruir». Y para ello propuso todo un programa en trece puntos. Desde análisis arquitectónicos, a histórico-científicos. Amén de observaciones de todo tipo. Al final los grabados acabaron publicándose, pero sin el «lleno de luces» propugnado por el insigne polígrafo. Quien, sin duda, hoy estaría radiante de poder constatar hasta qué punto han evolucionado todas sus expectativas al menos respecto a la Mezquita. Merece la pena recordar su esfuerzo.

Volviendo al tiempo en Andalucía. Carta de Jovellanos a Lord Holland un 11 de julio de 1809 desde Sevilla: «...sufrimos un calor infernal; no se puede sufrir la calle...». No podía pensarse que fuera de otra manera. También por aquellos días.

*Periodista

