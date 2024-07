Decálogo del Papa a los mayores

Hoy, 28 de julio, la Iglesia universal celebra la cuarta Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores. El Papa Francisco invoca de nuevo el vínculo entre los jóvenes y las personas mayores para invitar a una alianza que nace de la escucha. Asimismo, les ha dirigido un mensaje con el título: «En la vejez no me abandones» (Salmo 71,9), en el que derrama su aliento, su bondad y su ternura, subrayando la cercanía de Dios en cada etapa de la vida. Leyéndolo despacio, podemos confeccionar este decálogo para los abuelos y las personas mayores. Primero, «no dejemos de mostrar nuestra ternura a los abuelos y a los mayores de nuestras familias». Segundo, «visitemos a los que están desanimados o que ya no esperan que un futuro distinto sea posible». Tercero, «a la actitud egoísta que lleva al descarte y a la soledad, contrapongamos el corazón abierto y el rostro alegre de quien tiene la valentía de decir ‘¡no te abandonaré!’ y de emprender un camino diferente». Cuarto, «los abuelos y los mayores no son sobras de la vida, ni desechos a tirar», ellos son «valiosos trozos de pan que han quedado sobre la mesa de nuestra vida». Quinto, «los abuelos y los mayores pueden nutrirnos con una fragancia que hemos perdido, la fragancia de la misericordia y de la memoria». Sexto, «los abuelos y los mayores nos han custodiado» a lo largo de las etapas de nuestro crecimiento, ahora nos toca a nosotros «custodiar» su vida, «estar atentos a sus necesidades». Séptimo, «los abuelos, hoy, tienen hambre de nosotros, de nuestra atención, de nuestra ternura, de sentirnos cerca». Octavo, «aprendamos a detenernos ante ellos, a reconocerlos, a escucharlos. No los descartemos nunca». Noveno, «aprendamos a compartir el tiempo con ellos. Saldremos mejores». Décimo, «no olvidemos ese poeta que he citado tantas veces: ‘Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado’. Todo lo hermoso que tiene una sociedad está en relación con las raíces de los ancianos». Vale la pena repasar despacio este decálogo elaborado con frases del papa Francisco. Desde la orilla de la fe, la vejez es el tiempo de la adoración agradecida. Es la preparación para encontrarnos con nuestro padre y amigo Dios. Los problemas de salud o de soledad no se ven como una tragedia, sino como la voz del Señor que, todavía lejos, empieza a llamarnos: «Venid, benditos de mi Padre, venid al cielo conmigo».

Me viene a la memoria aquella carta en la que el querido y admirado obispo emérito, Ramón Buxarrais, se imaginaba que era un anciano y que hablaba con su hijo o su hija. Empezaba así: «Deseo que me hagas sentir que soy amado, que soy útil todavía, que no estoy solo. Deseo seguir en mi casa o en la tuya, aunque eso te ocasione pequeñas incomodidades. Recuerda que cuando eras pequeño yo sufrí incomodidades semejantes por ti. Deseo que cuando comamos en la misma mesa, me des conversación, a pesar de que yo apenas hable. Deseo que llenes de cariño y de comprensión esta última etapa de mi vida. No bromees de mi paso vacilante o de mi mano temblorosa. Comprende mi incapacidad de oír como antes y háblame despacio y claro, pero sin gritar, si no es necesario. Ten en cuenta que mis ojos se están nublando y no me eches en cara, ni te rías de mí, cuando tropiezo o derramo la taza de café sobre la mesa». ¡Emocionante! Benedicto XVI nos dijo que «¡es bello ser anciano!». Y Amado Nervo cantó la vejez con estos versos: «Muy cerca del ocaso, yo te bendigo, vida. / Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. / ¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!». Gran jornada la de hoy. El Papa le ha concedido indulgencia plenaria.

*Sacerdote y periodista

