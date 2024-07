Él repetía el nombre de Isla Cristina para expresar cuánto la echaba de menos. Quince años después, di a parar en el pueblo vecino, donde impartí clases en el instituto en el que un día había estudiado Manuel Carrasco. No tengo la fortuna de contarme entre los profesores que recuerdan su impecable educación, pero su música me ha acompañado en los últimos veinte años.

Yo también tengo «catorce marcas que me duelen en el alma», desde que me gritaron: «¿Dónde vas? Que tú no puedes». Tiempo después, me enseñaron «crecerme a los pies de la derrota» quienes iban capitaneados por aquel al que habría que decirle: «Si vas a ir de digno, péinate, pero por dentro». A pesar de todo, yo tampoco «soy ejemplo para nada y para nadie». Eso sí, aunque reconozco que es duro vivir, «es preferible sentir», y más, si tengo su música, que es como «el aire que aviva la hoguera» de mis fuerzas, para plantar cara a las adversidades con la «rebeldía más rebelde». Manuel supo qué convenía verbalizar incluso cuando nos encerraron injustamente en aquella «prisión esperanza». Tras los «barrotes imaginarios», mi «amor planetario» y yo soñábamos con nuestro hijo, y, cuando lo conocimos, «no había comparación». Porque Alfonsito tiene «un cañón de alegría disparando en los ojos» y posee «la risa que alivia todos los problemas». Si llegase la enfermedad, me enfundaría en ese traje de la «mujer de las mil batallas», porque sí, Manuel, «sí se puede».

Sí se puede llegar a tocar las estrellas sin levantar los pies de tu isla y sin perder ese acento, que es tu ADN. Afortunado tú, porque los mayores tesoros no los has comprado. Afortunada yo, por tener como banda sonora de mi vida tu música.

