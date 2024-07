Estoy seguro de que la mayor parte de la población no sabe lo que es el sabio arbitrio a nivel orgánico, aunque en términos conceptuales esté claro que debe tener que ver con las decisiones justas. Lo que la masa popular no sabe se lo pasó a explicar con mucho gusto: va referido a las decisiones de los jueces y se nutre exclusivamente de las máximas de la experiencia, la pericia y el conocimiento. El sabio arbitrio es todo dignísima imparcialidad y objetividad manifiesta. Pero si dentro de la esfera pensante de su señoría existen otros nutrientes que nada tienen que ver con la imparcialidad y la objetividad, la intimidad de la decisión es tan fuerte que el juez se salvará de toda acusación corrupta porque es casi imposible demostrar dicho vergonzoso extremo; la dignidad del juez solo depende de él como si fuera un dios. Y ese es el máximo poder del sabio arbitrio, la independencia solo delimitada por el principio de legalidad y solo modificable por vía de recurso (si cabe, si no, nada).

Pero no estamos ante un dictatorial poder sino ante una preciosa y suprema responsabilidad. Sin embargo, cuando a los juzgados llegan causas de tintes políticos, a veces ante jueces sin personalidad auténtica de juristas, el sabio arbitrio, tan inmaculado, se vuelve otra cosa para la que no ha sido creado y algo tan chabacano como la ideología del magistrado, o lo que es peor, sus intereses políticos, lo pudre, con el inmenso daño social que ello conlleva. Yo quiero mandar un mensaje a esos magistrados en estrictos términos de defensa de la democracia; por si están a punto de pecar, para que no lo hagan: donde se ponga la categoría social de un juez que se ha ganado ese puesto con mucho esfuerzo no se pone un político que ha llegado ahí como ha llegado. Así que por el amor de Dios no vendan tan barato el sabio arbitrio. Manténganse firmes en la imparcialidad y objetividad, que es lo que heroicamente se espera de vosotros.

