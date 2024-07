«De lanas a palo»

En estas interminables tardes estivales cordobesas, en las que intentar distraerte dando un paseo por nuestras calles antes de las 8 de la tarde es una elección desacertada, me dedico a dar rienda suelta a mi curiosidad y a hacerme preguntas que de tanto en tanto me surgen y a las que nunca he dado respuesta.

Cansada y asqueada de escuchar a unos y otros escupirse a la cara casos de corrupción como única defensa de la propia y sabiendo que nunca voy a hallar respuesta a la pregunta de cómo, pese a ello, existen ciudadanos «no beneficiados» que llevan la defensa de los suyos a términos insospechados, he distraído las horas recordando historias de mis mayores y en esas, que me ha asaltado la duda de quién era ese Juan Palo que mereció dar nombre a la calle en la que nació mi padre, concretamente en el número 8; «la casa de la campanita» la llamaba Pepe Bojollo, el sacristán de San Lorenzo.

Como no hay mejor manual sobre Córdoba que Paseos por Córdoba, de Ramírez de Arellano, a él he recurrido buscando la respuesta y debo confesar que tras encontrarla, mucho he dudado sobre si escribir este artículo. Y es que igual doy pie a que determinados grupos políticos, en el primer pleno tras sus vacaciones, lleven la propuesta de rotular nuevamente dicha calle con el nombre de la esposa de Juan Palo y eso me puede costar que mi tía me retire la palabra para siempre.

Ocurre que Juan Palo era un vecino de esa calle que en sus inicios matrimoniales era conocido con otro sobrenombre: 'Juan Lanas', ya que por su carácter bondadoso, permitía que su esposa malgastase el jornal y no cumpliera con sus deberes de buena esposa.

El único consuelo que Juan Lanas encontraba a sus problemas maritales era ir a contar sus quejas a su madre, y esta le decía que no había ninguna medicina tan eficaz como una buena dosis de acebuche: «Juan, palo, palo en ella, que el loco por la pena es cuerdo».

Finalmente, Juan halló valor para revestirse de autoridad y con aquellos consejos maternos logró cambiar el carácter de su mujer, por lo que sus vecinos mudaron su apodo de lanas a palo.

Esta historia me ha puesto a pensar más allá de la mera evidencia de comprobar cómo no hace mucho tiempo se consideraba loable moler a tu pareja a palos hasta conseguir que entrase por vereda.

Y es que hasta de las historias pasadas más desafortunadas hay que saber sacar un aprendizaje: el maltratador Juan Palo en realidad era un inmaduro. La protagonista condenable fue su madre, que no educó a su hijo en el respeto. Que seguramente habrá muchos otros personajes en el callejero, presuntos maltratadores, que para su propia gloria, cambiaron el acebuche por el desprecio, que destruye más lentamente.

