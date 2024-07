Los flequillitos

Y sus respectivas femeninas las flequillitas. Son la especie de los que nunca han roto un plato, de los de la eterna sonrisa, de los cagapoquito, de quién te ha visto y quién te ve. Por eso han mantenido incólume su flequillito, desde cuando hicieron la Primera Comunión y que luego, cuando la cosa sopló para la mano izquierda, renegaron sin conocer el asco. Pues aquí los seguimos teniendo, con sus barriguitas, sus sonrisitas, sus palabritas, tan modositos, tan bobitos, tan formalitos. Algunos hasta se atrevieron a dejarse bigote, y luego, según se iban consolidando los tiempos de su mamandurria, hasta se atreven a dejarse la barba, una barba anodina, que representa la indefinición en la que medran. Ellos fueron en las escuelas franquistas los niños de las primeras bancas, con su pelo siempre tan peinado y su flequillito siempre tan formal; los que le reían todas las gracias al maestro, los que siempre sacaban buenas notas, los que se aprovecharon de todas las becas para estudiar en colegios religiosos y así alcanzar la Universidad, su plataforma para escalar y conseguir la categoría de pelos en la lengua. Con su naricita de ratón olisquearon enseguida por dónde estaba el queso, y allá que se fueron al socaire de los que ya caducaban y que buscaban a quién pasarle el báculo. Ahora se les ve muy calladitos, pero siempre con su flequillito, su sonrisita, mirando hacia otro lado de la corrupción que les sirvió y les sigue sirviendo de estiércol para su vivir y estar en todos los festines. Toda mi vida aguantando sus caritas de niños buenos, y no he logrado averiguar cómo se la han montado para ser tan reconocidos y que la gente los tenga como iconos, como referencias ideológicas, artísticas, literarias y hasta políticas. Sus compañeras, ellas, las flequillitas, han sido más directas. No se pasan los deditos por la cortinita de pelo como ellos, sino que sacuden con energía, con autoafirmación, su tupé bien teñido y controlado para borrar las canas. También ellas tienen su especial barriga, redondos sus tobillos, pistoleras y piel de naranja; y deben de padecer de estreñimiento crónico, según las bolsas de sus mofletes, según las papadas mal disimuladas por el maquillaje; pero esos golpes de cervicales para echarse a un lado el bucle flequillito que se derrama por su frente en sombras, esos golpes son una obra de arte después de días y años de práctica, de tres en tres segundos, más o menos. Tienen el secreto de la eterna juventud. Mientras aquí abajo, en el pueblo, practicamos las canas, la calvicie, las arrugas, ellos y ellas se mantienen en la máscara de su mascarada, tan puros, tan sonrientes, tan flequillitos siempre.

