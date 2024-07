Entrenarse para un apocalipsis digital

Casi nos podemos dar por afortunados porque se resolviera pronto el caos mundial originado por la caída de servicios de Microsoft por un fallo en la plataforma de protección de sistemas CrowdStrike. Pero, imagínense si, como ocurriría con un pulso electromagnético, que además de fallar aeropuertos, bancos y servicios de emergencias dejaran de funcionar servicios básicos ya completamente digitalizados, desde la electricidad al agua potable pasando por presas, vehículos, centrales nucleares, sistemas de pago... Y claro, la pregunta es si seríamos capaces de sobrevivir solo dos días sin la tecnología actual dependiente de internet, sin electricidad, sin agua corriente, sin vehículos, sin comunicaciones, sin moneda virtual, sin frigorífico, sin asistencia de ningún tipo y sin ninguno de nuestros ‘esclavos energéticos’ y tecnológicos que nos mantienen a un nivel de calidad de vida similar a la que tenían en la antigüedad los emperadores. ¿Seríamos capaces de vivir apenas unos días en la edad media, pero sin los saberes y recursos que tenían entonces aquella gente para sobrellevar su vida? Hay expertos que dicen que sí, pero volviendo por unas horas a una estructura social en la que se reinventaría a pequeña escala el vasallaje: la búsqueda del más fuerte del grupo cercano, que nos ofrecería protección a cambio de acatar sus órdenes, mientras que con nosotros harían lo propio otros con menos recursos y fortuna.

Volviendo a ese ‘fin del mundo’ tecnológico, ya saben ustedes que desde hace décadas hay convencidos grupos preparacionistas, sobre todo en la Norteamérica profunda, que casi han convertido en una religión la creencia de una catástrofe mundial, que consideran las armas como su único profeta y su refugio como su templo. No digo que haya que seguir su ejemplo, especialmente al constatarse que buena parte de estos creyentes en el apocalipsis están más o menos tocados del ala. Pero sí que podemos prepararnos un mínimo. Al igual que hay personas que ejercitan su voluntad con un mes sin alcohol, autoimponiéndose una disciplina de actividad física o con cualquier otro hábito saludable, podemos ir entrenando el espíritu frente a un armagedón tecnológico y fortalecer el alma, burlarnos de lo que nos ata a la tecnología, volver a descubrirnos... Lo tenemos menos difícil en vacaciones. ¿Se imagina, por ejemplo, el reto de pasar un día sin ninguna pantalla ni el teléfono móvil, solo acompañado por un libro, una libreta y un lápiz? No sería poca cosa. Al menos, si alguna vez nos faltase la tecnología no nos entraría el pánico.

