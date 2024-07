Se dice que el tiempo es relativo, y no hay mayor argumento para sostener esta afirmación que acordarse de los veranos de la infancia. Gabriel Attal, el todavía primer ministro de una Francia anfitriona de los Juegos Olímpicos, nació en el año de la caída del Muro de Berlín. Una eternidad, a decir de toda esa turbulencia de acontecimientos que la humanidad ha vivido desde entonces. Pero Attal sigue siendo un pipiolo en eso de rascar tan considerable cúpula del poder. Treinta y cinco añitos y ya plantado en el Palacio de Matignon. Pero para precocidad la de William Pitt, apellidado el Joven para distinguirlo de su padre, también primer ministro de Gran Bretaña, con esa doble cualidad de alcanzar esta magistratura a los 24 años, con el atenuante de los que envidien ese fulgor a que en el siglo XVIII la esperanza de vida era mucho menor que la actual.

En el reverso, la gerontocracia, esa forma de Gobierno que propuso la Grecia clásica, pero que tampoco aplaudió a rabiar. La pugna entre Biden y Trump me ha recordado a una versión masculinizada de ¿Qué fue de Baby Jane?, aunque dejo a los lectores el reparto de las papeles que encabezaron Bette Davies y Joan Crawford. No hay que ser muy lince para saber que hay que estar con cuarenta ojos para asumir el cargo más delicado de este orbe. Y así lo será mientras, pese a las zozobras de su hegemonía, los Estados Unidos sean la potencia dominante del planeta. Asombraba que cualquier hijo de vecino, sin más politología que las discusiones de la caña de cerveza, viese lo que no querían ver los estrategas de la campaña de los demócratas. Quizá confiaban en el ascendente de la edad madura, ese poso de respeto y sabiduría de un patriarca caló. O en referenciarse en Roosevelt, que aun en sillas de ruedas y con los estragos de la polio, condujo a los EEUU al punto álgido de su supremacía. Pero quizá la tozudez de Biden se asentara en su sentido del deber y en su fe católica: salvo raras excepciones, y miren por dónde se topó con una muy reciente, los Papas mueren con el sello de su pontificado puesto.

Ahora la lozanía de la juventud parece el último elixir para combatir a esa suerte de divinidad en la que se ha convertido Trump después del atentado. El candidato republicano sabía que competir con el venerado anciano casi sería en las Presidenciales de noviembre un paseo militar. Ahora hay partido, quieren ver a los que se espejan en las generales francesas o aún no amortizan la resignación de una entente con Putin y a un planeta más expuesto a los bulos y al autoritarismo.

*Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor

