El evangelio de este domingo que propone la liturgia de la iglesia en las eucaristías nos ofrece la invitación que hace Jesús a sus apóstoles para que descansen un poco: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». Literalmente, no hay espacio «ni para comer». Pero, por otra parte, Jesús conciencia a sus discípulos de que ese activismo erosiona. Les propone entonces descanso. No es un mero corte: es descanso que pretende la recuperación de lo esencial en «un lugar solitario». Podemos suponer que así lo hizo frecuentemente en el marco de una itinerancia intensa, durante la cual se reproduciría la misma escena: quienes buscan al grupo «fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron», como subraya el evangelista Marcos. La tensión entre acción y contemplación modula el seguimiento de Jesús. Presume un discernimiento constante ante un mundo muy crucificado que no cesa de reclamar atención inmediata. Y, por eso, cuando Jesús ve a aquella multitud, primero siente una gran compasión porque «andaban como ovejas que no tienen pastor», e inmediatamente se puso a enseñarles muchas cosas. Este es el primer alimento que el Mesías ofrece a la multitud hambrienta y perdida: la palabra. Todos nosotros tenemos necesidad de palabras de verdad que nos enseñen a vivir y a afrontar las complicaciones. Sin la verdad, que es Cristo mismo, no es posible encontrar la orientación correcta en la vida. Con Jesús al lado se pueden superar las pruebas, avanzar en el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Jesús se hace siempre don para los demás. Tiempo de descanso, ciertamente, para dejar a un lado las obligaciones y los compromisos profesionales y buscar otros paisajes nuevos para recrear la mente y expansionar tantos anhelos como pueblan nuestro corazón. Busquemos en el descanso esa reflexión que necesitamos para iluminar nuestra vida y poner a punto la hora de nuestras metas y preocupaciones. El hombre posmoderno se encuentra hoy con dos «culturas». Hay una «cultura» derivada de la adoración del Dios vivo y hay otra «cultura» derivada de la adoración de los ídolos; una y otra deben ser diferenciadas. La fe solo supera lo que asume, discierne e incorpora. Por eso, una Iglesia que no es creadora no puede ser crítica; una Iglesia que no es solidaria en situaciones particulares no puede arrogarse una función profética con pretensiones universales.

«Conocer a Dios, nos dice el teólogo González de Cardedal, no es demostrarle, ni comprenderle como comprendemos las cosas o interpretamos los acontecimientos, sino cerciorarse de su realidad como razón necesaria para ser, como presencia gratuita y amorosa que nos abre a la esperanza y nos radica en la libertad; un acoger y corresponder (fe) a la manifestación que Él nos ha hecho de sí mismo (revelación). En este sentido, en una u otra medida, desde la fe o desde la esperanza, todos conocen a Dios, porque Él ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y, sin embargo, conocerle no es todavía reconocerle ni creer en Él». Este es el dilema del hombre posmoderno: reducirse a su poder solo o contar con que puede ser con algo más que sí mismo, «ser desde el infinito y con el infinito». Me gustaría colocar hoy entre los compases de nuestro descanso las palabras del poeta inglés John Donne pidiéndonos que no seamos islas: «Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de la tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca vayas a preguntar por quién doblan las campanas: doblan por ti».

