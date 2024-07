La politización de todo

Todo gesto conlleva su política oculta. No es ninguna novedad: se puede traducir cualquier destello de la realidad en su clave marcada por una ideología. Esto ha sido así desde que el hombre acecha los centros de poder y se levanta con ganas salvajes de ocuparlos. La manifestación más inocente, o la más espontánea, se lastra con su carga de profundidad política. Incluso acciones más o menos olvidables, que apenas sí mantienen el foco del momento, ahora se prolongan en el tiempo gracias a las redes, con su espiral de críticas y posicionamientos, como si al mundo de verdad le importara lo que importa al porquero de Agamenón. Da igual de lo que hablemos: una película, si prefieres el cine en blanco y negro, los tacones de aguja o ceder el paso al otro -no sólo a una mujer-, porque en tu casa te enseñaron a ser educado, la reivindicación de una escritora o tu sexualidad: todo, absolutamente todo, es susceptible de arrastrarse por el chapapote de la confrontación hasta pringarlo de rencor caliente. Si esta situación se pergeñara con cierta brillantez, tanto en los protagonistas de la broma como en sus legiones airadas de comentaristas tuiteros, el asunto podría tener su gracia. Pero la bilis, como la militancia burriciega, sólo produce hartazgo y un distanciamiento sideral. Porque si la política era esto, más nos valdría dejarla en su lugar, suponiendo que exista: suponiendo que aún viva.

Es cierto que siempre ha consistido en un pulso continuo, estrategias y planes para variar el rumbo de la partida adversa o mantener un rumbo ganador. Sin embargo, ahora nos encontramos con otra realidad mucho más áspera y desasosegante: porque la política ya no consiste sólo en mover las piezas del tablero, sino en cambiar las reglas con las que habíamos pactado jugar. Y debajo de esas modificaciones más estructurales, lo que puede ocultarse es una voluntad de cambiar de tablero. Es decir: la política ya ha dejado de ser divertida, de suscitar esa corriente de entretenimiento de quien sigue un serial, porque al cambiar las normas que nos rigen, para un provecho propio, a quien se deja indefensa es a la población. Y esto ya nos sitúa en otro lugar, en el que cualquier acto es susceptible de ser político. Si España gana la Eurocopa todo se convierte en posible política antes de que Carvajal no salude con entusiasmo a Sánchez, porque Lamine Yamal y Nico Williams no son dos jovencísimos jugadores de la selección, sino dos futbolistas racializados, y a partir de ahí también nos quieren dividir en trincheras. Un agotamiento de mediocridad. Hay que recuperar esa normalidad que nos hace vivir con el de enfrente, y también convivir, sin que suponga un mérito.

