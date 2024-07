Elecciones bienales

La mesura y la proporción son fundamentales en una sociedad avanzada. Y el respeto entre dos de los poderes del Estado requiere de ambas y sobre todo de responsabilidad. Y tengo que decir que el mal ejemplo que se está dando por parte de los políticos a la gente, que tiene a sus líderes como más inteligentes que la media para precisamente ser guías de la civilización, está alcanzando cuotas vergonzosas y peligrosas. Yo no digo que, como antaño, el Poder Judicial sea inmaculado y no sea cuestionable ni discutible como si se trataran de dioses y la toga una especie de velo divino. Pero que nuestros máximos dirigentes nos estén diciendo que el Poder Judicial, más que ser lo que es y debe ser, significa un instrumento de los intereses del Gobierno o, en su caso, de la oposición, lo que está contribuyendo es a la desobediencia civil a la autoridad judicial y por tanto a una anarquía y además de la mala, es decir, la que no tiene nada que ver con la bohemia cultural sino con la comisión de todo tipo conductas que se saltan la legalidad porque el mensaje de los políticos es que no debemos creer en la imparcialidad y objetividad de los jueces o fiscales. Así las cosas, antes de que todo se pudra más, creo que las elecciones deben ser más cercanas en el tiempo. Así se relajarán estos politicuchos de la actualidad sabiendo que podrán optar al poder más pronto que tarde. Elecciones cada dos años. Como la Bienal de Flamenco. Solo que los palmeros del flamenco son mucho más dignos que los palmeros de la política.

