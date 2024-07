Recuerde: ¡es Trump!

Donald Trump me habría conmovido si se hubiera levantado del lamentable atentado con la mirada perdida y el andar titubeante, hecho un Biden. Vi el vídeo sin saber su final y durante los 75 segundos que corren entre que lleva la mano a la oreja, es rodeado por guardaespaldas, desaparece en el suelo, es izado para la evacuación y levanta el puño ante sus seguidores ni un momento pensé que su reacción fuera a ser otra de la que fue.

¡Es Trump! Tiene 78 años y detectar las oportunidades le ha traído hasta aquí en su carrera para convertirse en el millonario famoso, millonario en bancarrota, famoso millonario arruinado presentador de un cruel reality-show, político populista y tramposo, presidente de Estados Unidos y candidato a presidente culpable de 34 delitos, condenado por fraude, difamación y abuso sexual e imputado por decenas de cargos más que puede envanecerse de que le dedicaran un asalto al Capitolio. En segundos, Trump supo que el disparo que se llevaba el lóbulo de su oreja derecha sin más daño era, políticamente, un boleto premiado para su actuación más aplaudida en un reality realmente real y para una entrada en burro en el congreso republicano, triunfal como la de Cristo en Jerusalén. La bala que rozó a Trump acabó alojada en el cansado corazón de Joe Biden.

Donald Trump es un consumado manipulador del odio: lo sintió desde niño y le ha permitido una carrera en la que no se le identifica un acto de amor ni en grado de simulacro. No puede haber proyectado tanto odio sin haberlo sentido y vivir en ese ambiente acostumbra al peligro, incluso al de morir de un disparo, algo no tan infrecuente en Estados Unidos. Trump es tan asombroso que se normaliza el asombro que produce y así parece normal que el público de Butler pasara de gritar de pánico a corearle «U-S-A», algo que para los admiradores del poder es ejemplo de liderazgo y para los primatólogos, también. ¡Adelante el gorilazgo!

