‘Casi’, de Jorge Bustos

Jorge Bustos asegura que, tras escribir su obra ‘Casi’, las personas sin hogar no volverán a ser invisibles para él. De alguna manera, nunca lo han sido para un alma capaz de realizar el trabajo de campo de un sociólogo, o incluso de un etnógrafo de la comunicación, tomando como informantes a los más vulnerables. En efecto, Bustos ha convivido durante un año con una realidad que, no por ser ignorada, deja de existir. Podremos contribuir a paliarla, como ha hecho el subdirector de El Mundo, pero el «sinhogarismo» está aún muy lejos de desaparecer.

Impacta conocer que esta no es una obra de ficción. El autor ha sido testigo de la situación de todos los sin techo descritos. Y, como persona de corazón cristiano y sólida formación clásica, ha podido descender sin titubeos desde despachos y platós al Averno en el que podríamos acabar cualquiera de nosotros. Esta es una crónica periodística con tintes heroicos, pues no hay nada más heroico que saberse perdido. Y, como todas las Odiseas, asegura el escritor, esta también hay que contarla. Así, para hacerlo con garantías de éxito, Bustos ha mantenido largas y dolorosas conversaciones con no pocos usuarios del CASI y otros centros de la red asistencial de la Comunidad de Madrid. Si bien pueden no ser dramas originales, el autor sabe dotar a todos sus informantes de un matiz literario, en ocasiones romántico, que no por ello los aleja de la más cruda realidad. Porque, para Bustos, «no existen los sin techo, sino cada persona privada de hogar».

La miseria aquí descrita, que continúa oculta a la mirada de sus vecinos, ya no lo estará más para la de quien, como dicen, será, sin duda, el Lionel Trilling de la cultura española.

