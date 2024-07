Amigo de un político

No deja de ser vomitivo como la más honorable empresa del ser humano como es la política puede llegar a ser tan denostada por los que la ejercen. Lo digo por el asunto este tan trillado de la foto de Feijóo con su antiguo amigo «narcotraficante» que pretende ser el principal pretexto contra el jefe de la oposición para desprestigiarlo. La cuestión es que se achaca esta amistad desde hace 28 años. Feijóo la niega y el contrario político la eterniza. ¿Pues saben lo que les digo a todos ellos? Que no tienen vergüenza ni suficiente cultura para ejercer la bella encomienda que les dieron las urnas. Y que todos ellos, al mencionar sin parar al antiguo imputado como escoria humana están cometiendo un continuo delito contra el honor de ese hombre, aparte de obviar conocimientos constitucionales que se suponen deben conocer. Ese ciudadano se llama Marcial y hace muchos años que goza de todo el derecho a recuperar su sitio social. Porque ese señor tiene gente que lo quiere, que cada vez que ven como en el Parlamento lo tiran se les cae el alma. Pero a todos estos profesionales de la mentira les da igual el daño que puedan hacer; lo importante es el poder por encima del respeto y del derecho. Pues hablando de derecho, cuando se paga una condena, no solo hay castigo, sino reinserción que dice que todo el mundo cuando paga puede recuperar su intimidad. Y más aún cuando no estamos ante delitos sanguinarios. Pero para los políticos de este país, nada de eso puede concurrir en Marcial y, por puro interés político, luchan porque ese hombre no pueda jamás reinsertarse ni, por tanto, vivir en paz. Pero todo esto no lo hacen por su odio al delito, sino para que el adversario político sea vencido sin pensar para nada en el entorno de este señor y mucho menos en la ley de protección de datos que ahora está tan de moda precisamente cuando menos se respeta la privacidad de la gente. Así que, vista la hipocresía que reina, para mí el discurso social adecuado no es cómo a Feijóo se le ocurrió tener un amigo contrabandista, sino cómo a un contrabandista se le ocurrió tener un amigo político.

