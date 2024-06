Montilla, casi centro geográfico de Andalucía, es una ciudad que da nombre -junto con Moriles- a la denominación de origen que acoge los diecisiete municipios donde se crían -crianza biológica bajo velo de flor- los espectaculares vinos que tienen su origen en la uva Pedro Ximénez. Su altitud sobre el nivel del mar oscila entre los 372 metros de las zonas más bajas hasta los 700 de las zonas más elevadas. Al este de la ciudad se extiende la Sierra de Montilla, zona privilegiada por su altitud, su clima y su suelo, para el cultivo de la vid, por lo que en ella se encuentran numerosos lagares que dan lugar a bellos parajes inundados por el intenso verdor de las viñas. En uno de ellos, llamado Cuesta Blanca, se encuentra el Lagar Blanco, propiedad de Miguel Cruz Marqués y de Rosa Gálvez Arjona, su mujer.

Hace unos días, algunos socios del Aula del Vino, de la que también es socio Miguel, estuvimos allí de visita, acogidos a su generosidad y hospitalidad -no es la primera vez- y recibiendo sus explicaciones en directo. Es un tema tan extenso que, por más veces que se explique, siempre acerca algún descubrimiento interesante. Desde luego, no me atrevo a establecer jerarquías en esto del conocimiento, pero sí puedo afirmar que Miguel Cruz sabe muchísimo de vinos, en general, y de los nuestros en particular. Es ingeniero agrónomo y enólogo, con más de cuarenta años de experiencia en ésta y en otras denominaciones de origen, nacionales y extranjeras, y en el Lagar Blanco ha conseguido llevar a cabo su proyecto: controlar todas las fases de la producción, desde la planta hasta la botella, evitando a la uva daños y traslados: limpieza absoluta en la sala -parece un laboratorio- donde está la mesa de selección, donde se eliminan las uvas en mal estado; la despalilladora, donde se quita el raspón; la prensa, donde se obtiene por presión neumática el mosto; y los depósitos de acero inoxidable para la fermentación tumultuosa, a la que sigue la decantación, el reposo en tinajas y el paso a las botas -barriles- de crianza. Ni que decir tiene que hubo cata de vinos, acompañada por las exquisiteces elaboradas por Rosa, que nos atendió con la elegancia y el señorío que la caracterizan.

Cuesta Blanca y Lagar Blanco -nombres que han tomado sus vinos- hacen alusión al color de la tierra, blanco por el contenido en cal. Albarizas o alberos se llaman estos suelos que son capaces de retener el agua y resistir bien la sequía para alimentar las vides a través de las raíces, que llegan a tener más de cuatro metros. Tan profundas como las de Miguel Cruz en su obra soñada. El Lagar Blanco.

