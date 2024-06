Buenos y malos en Internet

La humanidad está alterando sus instintos morales en la era de Internet. La empatía hacia el bueno y el castigo para el malo probablemente surgieron en las pequeñas comunidades de homínidos por la necesidad de cooperar eficazmente. Hoy día, más de 5.000 millones de individuos pasan gran parte de sus vidas interaccionando en Internet. Aquellos pequeños grupos de homínidos son ahora de miles y millones de individuos que se asocian por filias o fobias compartidas, ideas racionales y sobre todo sentimientos coincidentes frente a la compleja realidad del mundo.

Las personas son selectivas con su empatía: se muestran más empáticas hacia miembros del grupo propio que hacia los otros, y evitan la empatía si es posible, debido al alto costo emocional. En Internet se refuerza esta actitud, y hay menos empatía que en el mundo real, lo que sugiere que las personas sienten menos responsabilidad moral en Internet. La sobreexposición al sufrimiento puede insensibilizar a las personas, y reducir la compasión efectiva. De hecho, en situaciones extremas, puede llevar a culpar a las víctimas en lugar de empatizar con ellas. Las acciones virtuales de bajo costo, como los «me gusta» o «compartir», dan una falsa sensación de respuesta moral, al reducir las acciones materiales positivas, de modo que se puede decir que la distancia psicológica y el compromiso superficial en el activismo de Internet socavan la efectividad de la acción colectiva.

Cuando el castigo por transgresiones morales se lleva al contexto de Internet, sus consecuencias son inesperadas. A medida que aumenta el número de personas que reprenden una mala acción, la intensidad del castigo disminuye solo un poco, lo que aumenta el castigo total en grupos grandes. En Internet, muchos de quienes reprenden no tienen una relación personal con el transgresor y no tienen relación entre ellos, lo que conduce a juicios morales simplistas y campañas masivas de represalia contra extraños.

Debido a la escala masiva de las redes sociales, a la dispersión física de los miembros de estas comunidades virtuales, y al hecho de que el castigo en Internet rara vez es costoso para el castigador, millones de personas pueden castigar públicamente a alguien por el simple placer de figurar, buscando estatus social, y no por mejorar la sociedad. Esta mala práctica puede aumentar los sentimientos negativos y el resentimiento del transgresor, en lugar de fomentar un cambio de conducta, lo que puede prolongar o escalar el conflicto.

Es difícil evitar todos estos efectos contraproducentes que conlleva la aplicación de nuestros viejos instintos morales en el mundo de Internet. El problema radica en que las compañías que controlan las redes sociales, con sus objetivos de maximización del beneficio derivado de la publicidad, incentivan las actividades ligadas a los sentimientos, y el extremismo moral, más que el equilibrio y la razón, porque los asuntos del corazón venden más.

Como sugieren Claire E Robertson, Azim Shariff, y Jay J Van Bavel, autores del esclarecedor estudio ‘Morality in the anthropocene: The perversion of compassion and punishment in the online world’, sobre la moralidad y su perversión en la era de Internet, deberíamos buscar nuevos diseños de redes sociales que favorezcan el desenvolvimiento de la sociedad, libres de efectos negativos perversos. Podríamos empezar por eliminar el extremismo del pulgar arriba/pulgar abajo. La mayoría de los usuarios prefieren un Internet más amable, más humano, donde la información prevalezca sobre la desinformación y la irracionalidad.

