Donaciones a la DGT

Esto que voy a contar le pasa a un montón de gente. Y es cómo la Administración Pública nos saca dinero del bolsillo por la cara. Y son dineros para comprar pan y gasoil y cosas así, que no son para gastarlos en el casino. Bueno, a lo que vamos: resulta que a mi amigo le llega a casa una multa de 100 euros (dieciséis mil pesetas para las economías apretadas) porque por ahí, por la cuesta el Espino, conduciendo, en vez de ir a 90 por hora iba a 105. Me cago en mi cara. ¿Pero qué tiene que ver esa diferencia con la conducción temeraria o poner en peligro la circulación? Pero vamos a ver: ¿no es lo mismo ir a 90 que a 100? ¿Qué persigue entonces esa limitación, la salud de la gente o recaudaciones abusivas? ¡Y anda que no son adelantados para cobrar descontando de lo que sea! A propósito de las elecciones: ¿hay algún político que predique en campaña que quitará las multas por ir a 100 con limitación a 90? Todo esto lo digo porque la mayoría de las veces los ciudadanos protestamos por pegos que no nos afectan para nada en nuestra vida diaria como por ejemplo lo del novio de Ayuso, o lo de la esposa de Sánchez (y ya que nos ponemos a chismorrear deberíamos investigar, en vez de las parejas legales, el tema de los amantes que gastan. Porque los políticos tienden mucho a la infidelidad porque están mucho tiempo fuera de casa sin que los controle la pareja legal). Y sin embargo, como borregos pagamos multas por infracciones que no hemos cometido porque no son infracciones sino recaudaciones abusivas que luego sirven para engrosar las subidas salariales de los que ponen esas infracciones. Pues miren lo que les digo, que yo estoy dispuesto a pagar pero que por lo menos lo agradezcan; en vez de estos robos legales con los radares, que más que controlar el tráfico lo que hacen es pescar multas, que pongan letreros con huchas públicas en todas las gasolineras que tengan la siguiente leyenda: por favor donen diez euros (de 90 a 100) que, si no, los multamos en cuanto podamos.

*Abogado

Suscríbete para seguir leyendo