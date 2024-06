Vuelta a la infancia de aquellos «25 años de paz»

Estos días, que mucho hemos pensado en Europa, lo que antes llamábamos el extranjero, se ha deslizado por los discursos políticos la palabra zurdo, según la RAE un adjetivo que tiene tendencia natural a servirse de la mano izquierda, y perteneciente o relativo a la mano zurda. A mí, que soy zurdo de nacimiento, se me viene de manera natural a la mente aquel momento de la comida en la cocina del pueblo en el que mi abuela Ángeles, que me prohibía comer con la mano izquierda, me señalaba el lugar de la candela para indicarme que ese era el de la mano derecha, el correcto, el de Dios y no el del demonio. Con el tiempo supe la ventaja que tenía de utilizar las dos manos, de afeitarme a izquierda y derecha y de no haber cambiado la natural tendencia de mi pierna en los partidos de fútbol, que me ponían de defensa izquierdo, donde no tenía que hacer pases. Evidentemente, en nada parecido a Messi. Pero son cosas de la infancia, lo mismo que lo de llamar extranjero a todo lo de fuera de España, como, por ejemplo, a quienes llegan a nuestras costas a buscarse su vida, como los inmigrantes. En realidad, estos días hemos vuelto a aquellos tiempos de la infancia, de los 25 años de paz, de la misa en latín y de espaldas, y de la Iglesia tridentina. Porque alentar el rezo del rosario delante de la sede de un partido político el día de las elecciones europeas suena a aquella España profunda del nacionalcatolicismo donde la Iglesia católica, dominada por quienes decían que eran los más creyentes, eran los dueños de un país donde el único partido que existía era el movimiento fascista. Y suenan, con toda la fuerza de la historia, los 80 años del desembarco en Normandía, que de alguna manera nos contaban pero sin darle la fuerza de su sentido final: librar a Europa del dominio nazi. Y volvemos a los tiempos de la infancia porque ahora, en el siglo XXI, cuando el pensamiento es más justo y más libre, se levanta una nube excesivamente negra en la que una parte de los humanos aboga por volver a aquellos tiempos de los santos inocentes de aquella «milana bonita» de Paco Rabal, al que ahora el PP y VOX le han retirado su nombre a una plaza en Alpedrete.

Es volver a la infancia, pero no a la que sentíamos en la inocencia sino a la que nos querían transmitir los «dueños» de la patria, la que señala Juan Echanove al decir que «nunca imaginé que el fascismo pudiera llegar a ser una opción de vida, sobre todo para los jóvenes», como parece que ahora es la natural tendencia en Europa. Y volvemos a aquella infancia sin más tendencias que las de su tiempo, como aquella en la que don Gaspar Bustos Álvarez, que era natural de Villanueva de Córdoba, se convirtió en rector del Seminario de San Pelagio y su vida, que ha llegado a los 94 años, ha sido pura espiritualidad. A aquella juventud en la que conocimos a aquel comandante retirado de Artillería, luego cronista oficial del Círculo de la Amistad y contador de historias cordobesas en este periódico, José Cruz Gutiérrez, que nos ha dejado a los 85 años de edad.

Y de aquel primer tiempo de periodismo en Córdoba de finales de los setenta cuando nos juntábamos por las noches periodistas de La Voz de Córdoba y del CÓRDOBA a comentar la vida con un trago en El Aljibe, el pub de Angelito Pérez Hornero -que se ha muerto a los setenta años-, una llamada perenne a mantener las noches bien despiertas, antes de que este empresario que fue uno de los socios del Gaudi abriera este espacio de copas, gastronomía y arte en el centro de Córdoba. Cuando todavía existía El Desván, donde sus puertas cerradas guardan parte de nuestras vivencias de finales de los setenta, un pub que invitaba a otros mundos, como también El Araña, cerca de Ramírez de Arellano, casi al lado de Domingo Muñoz, donde El Aljibe coleccionó recuerdos de nuestras jóvenes vidas. Cuando empezaba aquel periodismo que nada sabía de redes sociales.

