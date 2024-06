Donación, ciencia y ética

Concluye la semana de la donación de órganos, tejidos y células que pone de manifiesto, en su XXII edición, unas cifras llamativas en cuanto a la importancia de los casi 10.000 trasplantes que la donación ha posibilitado en el cordobés Hospital Reina Sofía en los últimos 45 años. La intensa agenda de actividades que esta semana nos acompañaron con actuaciones musicales, ruedas de prensa, entrega de premios ó actividades escolares y asociativas, al menos nos ofrece tres mensajes principales. El primero, es el gran avance de la técnica que cada vez ha facilitado que sean más los trasplantes, sobre más órganos y tejidos, y de mejor calidad. Atrás queda el mítico doctor Barnard y el primer trasplante de corazón del año 1967, tras los éxitos de la medicina de los años 50 cuando se conoció la estructura molecular del ADN. Por eso hay que aumentar todos los recursos que sean necesarios para la investigación científica en los trasplantes y en la dotación de sus profesionales.

El segundo destello es cómo se pone la técnica al servicio de la ética y de la vida, como horizonte y meta. Lo cual no ocurre siempre y muchas veces el desarrollo de la técnica se coloca de la parte del mercado y las ganancias. Estamos ante una actividad científica que salva vidas. Hasta el siglo XVI la ciencia ha sido construida desde una realidad en la que el método científico y la construcción del conocimiento no sólo era compatible con la filosofía y la ética, sino que incluso había una subordinación del conocimiento a estas, lo que hoy día se ha sustituido por la hegemonía de un método basado en lo empírico como único modo de acceso a la verdad. No sólo debemos prepararnos como sociedad para avanzar tecnológicamente sino para saber para qué y hacia dónde queremos avanzar, puesto que los avances tecnológicos también nos plantean dudas sobre su uso y finalidad.

La tercera lección es que la más avanzada ciencia de trasplantes, sin la solidaridad y la empatía de unos con otros, de nada serviría. La población cordobesa tiene una tasa de donantes que casi duplica la media nacional y está muy por encima de la autonómica. Otra vez la importancia de las personas y nuestros valores, que nos hacen creer en la nobleza y en la generosidad del ser humano. Donar es amar.

*Abogado y mediador

