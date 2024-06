Ni siquiera los tribunales parecen poder parar a Trump

El ex presidente republicano de EEUU y de nuevo aspirante a la Casa Blanca Donald Trump ha basado toda su campaña en la denuncia de un sistema judicial corrupto y al servicio de su rival, Joe Biden. Y ahora el jurado popular de uno de esos tribunales acaba de declararle culpable de comprar con su dinero el silencio de una actriz porno con la que tuvo relaciones sexuales para que no perturbara su anterior carrera presidencial frente al demócrata.

Es significativo que los presidentes de la superpotencia puedan ser juzgados por asuntos siempre internos, pero que no tengan nunca que dar cuentas de las guerras ilegales con millones de muertos en las que han embarcado al país y a sus aliados. Acordémonos por ejemplo del demócrata Bill Clinton, acusado de prácticas de sexo oral con una becaria de la Casa Blanca, pero no por el bombardeo de Yugoslavia, o del republicano Richard Nixon, que hubo de dimitir por el escándalo Watergate y no por la guerra del Vietnam o los ataques a Laos y Camboya.

El juicio al que ha sido sometido Trump en Manhattan es el primero a los cuatro a los que se enfrenta y el menos grave: los otros están relacionados con el asalto de sus partidarios al Capitolio y sus intentos de manipular el resultado de las pasadas elecciones presidenciales.

Tras escuchar el veredicto condenatorio y unánime del jurado neoyorquino, Trump repitió las acusaciones que venía lanzando desde el primer momento, calificó lo ocurrido de «vergüenza» y llamó corrupto al juez, Juan Merchan, de origen colombiano. «Nuestro país está siendo manipulado en este momento. Esto fue orquestado por la Administración de Biden», añadió el ex presidente, que ha acusado reiteradamente a los demócratas de manejar a su antojo al ministerio de Justicia y al FBI, y a la prensa «liberal» de intentar impedir su regreso a la Casa Blanca.

Aunque la sentencia definitiva, tras el veredicto del jurado, la dictará el juez Merchan sólo unos días antes de la Convención Republicana de mediados de julio, nada impedirá a Trump presentar su candidatura a la presidencia, pues nada en la Constitución lo impide y los otros casos pendientes contra él no se verán hasta más tarde.

De ahí que Trump se mostrase desafiante tras escuchar lo decidido por el jurado: «El verdadero veredicto será el del pueblo el 5 de noviembre (...). Estamos luchando por nuestras Constitución».

Para el famoso jurista Alan Dershowitz, que se confiesa votante demócrata, el caso seguido contra el ex presidente en Manhattan, distrito neoyorquino abrumadoramente demócrata, no tiene consistencia. «Se ha creado una legislación especial para Trump», sentenció ese especialista en derecho constitucional, que vaticinó que en ningún caso entrará ése en la cárcel.

Otros analistas, entre ellos el conocido periodista y abogado Glenn Greenwald, denuncian también que se haya elegido Manhattan, uno de los lugares más «antitrumpistas» de EEUU, y explican que en Nueva York multimillonarios como Trump han hecho siempre «negocios al borde de la legalidad» sin que pasara nada. Hay quienes advierten del peligro de que estalle ahora una guerra no sólo entre los fiscales republicanos y demócratas del país, sino entre los propios ciudadanos. Y así el ejército de seguidores de Trump ha calificado en veredicto del juez de Manhattan de «declaración de guerra por el Estado profundo».

Si Trump no vence a Biden en las próximas elecciones, como pronostican de momento todas las encuestas – queda por saber en qué medida influirá el veredicto del jueves pasado sobre los votantes- puede estallar en EEUU una guerra civil, temen cada vez más personas.

*Periodista

