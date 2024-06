Seguidores de Pedro

No guardo fidelidad a ningún partido porque guardar eso en democracia es ser menos intelectual. Por ello echo de menos una oposición que hable de los problemas de las calles. Pero se pretende vencer a Pedro Sánchez con argumentos, o íntimos o muy exteriores. Yo no sé qué pasará con su esposa, pero aún no hay ninguna resolución judicial para que tenga que dimitir. Por lo menos vamos a ser prudentes. Y no sé si este hombre se aferra al poder (como si el poder fuera algo a lo que se puede aferrar uno sin contar con las urnas), pero a mí me parece más llamativo las ganas de conseguirlo por parte de la oposición sin urnas de por medio. Sí tengo que reprochar a las parejas de los presidentes (a ver cuándo puedo decir parejas de las presidentas) que no asuman su papel y quieran también éxito profesional paralelo a la estrella de la pareja. A ver, que ser pareja de una persona tan importante para los demás debería ser motivo, o bien de dejarlo o de apoyarlo completamente. Pero teta y sopa no cabe en la boca. Le pasa a Pedro, le pasó a González y le pasó a Aznar. Yo estoy segurísimo que dichos puestos fueron propuestos por ser parejas de quienes eran. Ser presidente requiere una pareja volcada en cuerpo y alma. Algo parecido, por supuesto salvando las distancias, a lo que hizo Lola Flores con el Pescaílla, que el hombre, consciente de que la estrella era ella, se dedicó a su esposa. Pero querer echar al presi por esto y sin una resolución que demuestre, es un golpe bajo a la democracia. También quieren echarlo por el reconocimiento a Palestina porque dicen que apoya al terrorismo. Falso. Dicha acción es una opción de solución. Eso sí, en cuanto a medida económica es la caña; nuestra principal industria es el turismo. Esta decisión hará que aquí no se teman atentados con lo que este verano será espectacular en datos micro y macroeconómicos. Y de lo que nadie habla es del resultado de las elecciones catalanas que se han cargado a un complicadísimo ‘proces’ que tambaleaba la unidad de España. A ver si los que quieren que se vayan luego van a seguir sus pasos...

*Abogado

