Cuestión de que pasen unos años

En Córdoba nos enloquecen los aniversarios y, mientras más redondos, mejor. Y no solo por el tirón que tienen las peñas y las cofradías, colectivos especialmente sensibles a las conmemoraciones. Pero es que este año, sin ir más lejos, tenemos el 150 aniversario del nacimiento de Julio Romero, el centenario de Las Tendillas, el 50 de la Asociación de Amigos de los Patios, el 40 de la Mezquita-Catedral como Patrimonio de la Humanidad (30 años para igual título del Casco Histórico), el bicentenario del nacimiento de Juan Valera, 40 años del Ateneo, un siglo del Concurso de Cruces, los 30 de la Feria en El Arenal, 1050 de la embajada del conde Borrell II a Al-haken II, 10 de la declaración del Centro como Zona de Interés Artesanal, mil de la muerte de Abderramán V... Recuerdo aquella vez en la que un ejecutivo de una editorial se sorprendía al ver la cantidad de suplementos conmemorativos que edita Diario CÓRDOBA, pero se lamentaba de que al año siguiente la ciudad se quedase sin motivos para celebrar eventos, programar actos, publicar especiales... «¡Ah! No se preocupe. Esto es Córdoba. Cuando no es el 30 aniversario de algo es el centenario de lo otro, el bicentenario de lo de más allá o los mil años de lo que sea. Tenemos historia y personalidades de sobra». Se quedó con los ojos como platos ante los que no quería ser una chulería, sino la constatación de lo evidente.

Por otra parte, estoy a favor de ‘aniversariar’ todo lo ‘aniversariable’ por tres razones. Primera, porque cualquier celebración y excusa para compartir unas cañas son buenas en esta época de cortas alegrías. Fíjese que incluso festejamos nuestra onomástica, que no deja de ser una paradoja regocijarse en la fecha en la que murió el santo al que le debemos el nombre, las más de las veces tras ser torturado y martirizado. Segundo, porque conmemorar efemérides es bueno para la memoria, que a fin de cuentas es lo único que somos: memoria. Más aún en estos tiempos de prisas en donde si no nos lo recuerda Facebook, somos capaces de olvidarnos hasta de nuestro propio cumpleaños. Y tercero, celebrar todo aniversario, sea cual sea, nos hace conscientes de lo rápido que pasan las hojas del calendario y de lo necesario que es vivir con intensidad cada día.

Así que bien está todo jubileo. Incluso veo con simpatía ese anuncio de televisión de los 50 años de la marca Bezoya, que a su virtud como agua de mineralización muy débil une medio siglo de orgullo frente a las rimas a las que se presta su nombre. Feliz aniversario también.

