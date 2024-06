Tendría alrededor de siete años cuando me enteré de que había personas que no sabían escribir. El cartero trajo a casa una carta certificada que recibió mi abuela y, para aceptar la entrega, tuvo que firmar en un libro gordísimo (a lo mejor no era tan gordo, pero me lo pareció, probablemente comparándolo con mi tamaño de entonces). Observé la acción con curiosidad y me extrañó que la columna destinada a las firmas estaba llena de cruces. Pregunté la causa y mi abuela me explicó que las personas que no sabían escribir ponían una cruz. Esto me impresionó -pensaba que todos los mayores sabían escribir- hasta tal punto que no he podido olvidarlo y durante los años dedicados a la enseñanza, la mayor satisfacción ha sido enseñar a mis alumnos a leer y escribir correctamente. Nunca ha dejado de emocionarme dotarlos del instrumento de comunicación que les daría acceso a cualquier rama del saber. Naturalmente, la meta más importante era escribir su nombre.

Actualmente, el cartero, la cartera o los diversos repartidores de paquetería, que vienen a mi casa con muchísima frecuencia, me ponen delante el móvil y me piden que firme con el dedo -también pasa en algunos grandes almacenes- en una pantallita minúscula. Me siento ridícula porque, como es lógico, ni la firma cabe ni el trazo sale medianamente bien. «No se preocupe -me dice el repartidor- da igual como salga». Y si da igual -pienso- ¿para qué sirve? Es lo mismo que firme yo o que firme cualquier vecino. Tantos años de perfeccionismo dando la vara con el nombre para acabar en esta marrullería. Eso sí, me alegra que no carguen con aquel libraco que les tendría la espalda destrozada. La palabra firma tiene otros significados relacionados con la autoría o el sello o carácter peculiar e inconfundible de algo relacionado con el ámbito artístico, especialmente el literario. O con el reconocido prestigio comercial. Y otro, que me encanta por sus connotaciones hogareñas y campestres, es el coloquial de echar una firma, cuando se trata de remover con la badila -pocos saben ya que la badila es una paleta de hierro o de otro metal- las ascuas de los braseros o de las chimeneas. Pero volviendo a la firma que nos ocupa, la que consiste en el nombre y apellidos escritos por una persona en un documento, de su propia mano, para darle autenticidad o mostrar la aprobación su contenido, seguidos de la rúbrica o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que se ponen en la firma después del nombre y que a veces la sustituyen, esos garabatos atropellados de los que hemos hablado no tienen valor ninguno. En realidad, a nadie le importaría que pusiéramos una cruz.

