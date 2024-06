Europa y España

Me gustaría creer que en esta campaña electoral de los comicios al parlamento europeo, el debate de los candidatos va a estar centrado en los problemas que aquejan a los ciudadanos de Europa, en el papel que la UE debe jugar en la próxima década en la política global, en los desafíos medioambientales y tecnológicos que llaman a sus puertas. De momento, los primeros días nos han dejado más de lo mismo. La campaña es manejada en clave doméstica como una prolongación de los reproches de todos los días, pensando más en obtener rentabilidad electoral de cara a unas futuras elecciones a los parlamentos nacionales, que a los retos que la política comunitaria tiene para el conjunto de la ciudadanía europea. Este es un escenario ideal para los enemigos de Europa. No los nombro. Ya los conocen.

No son pocas ni menores las cuestiones que el nuevo parlamento debe abordar. La primera es la fortaleza o la debilidad de la Unión. Seguramente desde su existencia, las amenazas externas principalmente de Rusia, pero también de China requieren un rearme de sus instituciones para hacer frente a las injerencias de ambos países que no toleran la existencia de un modelo de democracia, libertad y derechos sociales que, cada vez más, es una isla en un mundo despiadado. Los valores comunitarios se alejan a pasos agigantados de ser un modelo para implementar en otras regiones. Los autoritarismos no toleran bien la existencia de la Europa de las libertades. No queda aquí el peligro. A este binomio puede unirse a finales de año Estados Unidos. Si Trump gana las elecciones y cumple lo prometido, no solo debilitará el apoyo a la defensa europea, sino que probablemente desarrollará también una política aislacionista y popular nacionalista muy alejada de la colaboración con Europa.

Los partidos europeos de extrema derecha no son ajenos a esa realidad y, aunque tratan de ocultar algunas de sus afinidades, todos en mayor o menor medida tienen relación y complicidad con estos enemigos externos de la Unión Europea. Entre tanto, difunden cortinas de humo, desinformación, exabruptos, histrionismos varios, para enredar a los ciudadanos y que no vean con nitidez quienes son sus verdaderos aliados y cuáles son sus intereses. Europa no es el enemigo de su ciudadanía. Baste recordar el papel jugado para salir de la crisis del covid. La memoria es frágil, sí, pero una y mil veces hay que decir que la recuperación económica, ha sido posible gracias a políticas de solidaridad que ahora algunos tratan de ocultar. Nadie quiere hablar de economía cuando la economía va más o menos bien. Prefieren hablar de basura.

En definitiva, el peligro que se cierne en estas elecciones es que frente a las amenazas externas, el caballo de Troya, que son los partidos de ultraderecha, gane terreno para facilitar las políticas agresivas de Rusia o de China y, eventualmente, de Estados Unidos. La desinformación, la crispación, la apelación constante a un mundo pasado tan idílico cuanto irreal, el ofrecimiento de recetas mágicas para encandilar a una parte de la población, la búsqueda de un enemigo externo -la inmigración- al que criminalizar, dan buenos resultados entre unas poblaciones llenas de incertidumbres y profundamente desconocedoras y descreídas de los políticos tradicionales.

Echo una mirada a décadas atrás y me maravillo de cómo ha cambiado todo para peor. En los años ochenta, para nosotros era vital entrar en Europa. Pertenecer a ese club, era formar parte de democracias sólidas en las que sus valores podrían contribuir a fortalecer nuestra incipiente democracia. Europa era garantía de democracia y libertad. Los tratados, que todavía fundamentan su existencia y que contribuyeron a dar pasos desde una unión económica a una cada vez más política, siguen vigentes en cuanto a los valores democráticos. Sin embargo, en estas elecciones el auge de los partidos enemigos de la propia existencia de la Unión, o que quieren imponer inhumanas medidas antiinmigración o negar la necesidad de una política medioambiental para combatir los efectos del cambio climático o que abogan descaradamente ya por eliminar la justicia social, hace temer por esa Unión Europea. Esta Europa que es la de la política agraria común, los fondos de cohesión, los fondos Feder, el programa Erasmus, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, los programas de investigación, los planes next generation. La Europa que reconstruyó un continente devastado por una guerra mundial, la que evitó durante ocho décadas la constante tensión entre Francia y Alemania. La Europa que nos dio derechos sociales inimaginables un siglo atrás. Esa Europa que también ha contribuido con firmeza a detener la invasión rusa de Ucrania.

Quizá sea llegado el momento que desde España contribuyamos con nuestro voto a fortalecer a los partidos que hicieron grande esa Europa y evitemos el apoyo a la ultraderecha para que no debilite las instituciones europeas y colabore con los enemigos externos para acabar con nuestras libertades y nuestras políticas de cohesión social. El futuro de Europa se juega en una semana, y no es una frase hecha, es la descripción de una realidad. Necesitamos que el Partido Popular Europeo no sea un aliado de esos enemigos de Europa que ahora pretenden disfrazar su discurso con algo de piel de cordero, como hace Meloni o incluso Le Pen. También necesitamos de unas izquierdas que dejen de mirarse el ombligo y contribuyan a reforzar un voto de progreso que permita mantener la alianza tan necesaria con los partidos democráticos en la defensa de nuestros valores firmemente europeístas.

Ya ha sido un error de socialistas y populares europeos asumir algún postulado de la ultraderecha en materia migratoria. Olviden toda esperanza de saciar a estos partidos. La firmeza democrática y la asunción de nuestros valores en estas elecciones son el eje para afrontar estos retos como ciudadanos europeos, junto a partidos europeos para resolver la encrucijada europea, porque la mejor defensa de España es la defensa de la Europa que ha contribuido a nuestro desarrollo en casi cuarenta años.

*Catedrático. Universidad de Córdoba

