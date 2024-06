El Corpus nos invita a una ardiente fraternidad

La fiesta del Corpus Christi, que celebramos hoy con toda solemnidad, surge en la historia de la Iglesia en tiempos del papa Urbano IV, gracias a una religiosa agustina belga, la beata Juliana de Cornellón, que en sus visiones contemplaba con cierta frecuencia la luna llena pero oscurecida por un lado. El Señor le manifestó que este oscurecimiento se debía a la falta de una fiesta litúrgica dedicada al Corpus Christi. El obispo de Lieja la instituyó poco después y algunos años más tarde era declarada fiesta de toda la Iglesia. Y pronto se asocia esta celebración con las grandes procesiones del Cuerpo de Cristo por las ciudades medievales, con el magnífico oficio litúrgico compuesto por Tomás de Aquino, con las maravillosas custodias de esa gran familia de orfebres que trabajan en España, los Arfes, auténticos escultores del metal, con los autos sacramentales de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón. Hoy, Córdoba paseará solemnemente la custodia de Arfe, por sus calles y sus plazas, reafirmando así la presencia real de Jesús en la Eucaristía. La adoración eucarística no es sólo un gesto externo sino la expresión de nuestra fe en Dios todopoderoso, creador y redentor del hombre. Su presencia real, en el altar y en las custodias, nos impulsa a servir con caridad la mesa de los más pobres. El papa Francisco describe con delicadeza y ternura la grandeza de Dios en un trozo de pan: «Las palabras y los gestos del Señor nos tocan el corazón: toma el pan en sus manos, pronuncia la bendición, lo parte y lo entrega a los discípulos, diciendo: «Tomen, esto es mi cuerpo». Es así, con sencillez, que Jesús nos da el mayor sacramento. El suyo es un gesto humilde, de donación, un gesto de compartir. Es la culminación de su vida, no reparte pan en abundancia para alimentar a las multitudes, sino que se parte a sí mismo en la cena de la Pascua con los discípulos. De este modo, Jesús nos muestra que el objetivo de la vida es el donarse, que lo más grande es servir». Por eso, hoy, celebramos también la jornada eclesial del «Dia de la Caridad», con el lema: ««Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza». Los obispos españoles, en su Mensaje, afirman que «la fiesta del Corpus Christi nos sitúa en el centro de la vida cristiana y nos hace testigos de la compasión de Dios por cada hermano y hermana. No hemos de olvidar que comulgar con Jesús es comulgar con alguien que ha vivido y ha muerto entregado totalmente por los demás. Su cuerpo es un cuerpo entregado y su sangre es una sangre derramada por la salvación de todos. Nuestro compromiso es vivir y estar en el mundo desde el amor, allí donde nos necesiten».

Contemplemos hoy las tres «procesiones» del Corpus: la de Cristo en la eucaristía y en las custodias por nuestras calles, convertidas en templos; la de los «Cristos rotos», doloridos, enfermos y desamparados; la de los «Cristos anónimos», testigos de esperanza y de fe. Hoy adoramos el Cuerpo y la Sangre de Cristo, de forma que nos hace sentirnos comunidad frágil, pero portadora del tesoro que la debilidad de los más pequeños le dan a esta mesa con sus nombres concretos. Y recordemos los espléndidos versos de nuestro poeta por excelencia, Pablo García Baena, dedicado al Corpus Christi: «Recuerdo aquel aroma de hierbas pisadas…/ Los niños con cestillos de mimbre derramando las flores…/ Un éxtasis de incienso flota al compás de la música…/ ante la enhiesta espiga que guarda entre sus oros, / como un pétalo blanco de virginal harina, el limpio corazón del sacramento».

*Periodista y sacerdote

