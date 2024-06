El Corpus y los cines de verano

Cuando éramos jóvenes Paco el Paisa, que había abierto uno de los bares-restaurantes de más fama en Los Pedroches, llevó a Andy y Lucas al campo de fútbol de Villaralto a dar un concierto de esos que se quedan grabados. Este viernes, después de más de veinte años de éxitos, este grupo recaló en el Teatro de la Axerquía con su gira de despedida Nuestros últimos acordes.

Hoy, domingo 2 de junio, hace diez años de la abdicación del entonces rey Juan Carlos I, más o menos el día de mi jubilación oficial del periódico, con el que viví un momento de frenesí plebeyo al tomar copas, junto al actual rey, Felipe VI, en el Palacio Real al cumplirse sus 25 años de reinado. La casa real había invitado a todos los presidentes de las asociaciones de la prensa de España y al famoseo periodístico del país. Don Juan Carlos, al que le dije que fuera a Villaralto, me preguntó que qué me había impresionado más de ver a tanto periodista famoso, y yo le respondí que sólo el escote, a lo largo de toda su espalda, de Ana Rosa Quintana, que por entonces sólo la conocía de la Asociación de la Prensa y todavía no le habían modificado su aspecto.

El escritor Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023, ha confesado estos días que «nuestra gran arma contra el exceso de realidad y actualidad es la imaginación», porque amontonar en nuestra cabeza el sonido de tantas ametralladoras, tanques y armas de nuevo cuño como suenan en los telediarios es el camino más propicio para la locura. Y más si al sonido de las noticias le añadimos el esperpento social de fotografiar y grabar el acto al que asistimos, que nunca más volveremos a ver y de cuya entidad no nos enteraremos; si acaso aquellos a los que les mandemos el wasap. Por eso, porque a veces tenemos que volar, nos desenchufamos de esos momentos en los que el protagonista siempre es un móvil y el pensamiento, un intruso encerrado en una mazmorra.

Y nos volvemos a la vida, al almanaque o a la realidad de antes del portátil y de la inteligencia artificial, que no digo que sean perniciosos pero a veces sí consiguen llenar de pelusa la mente, que se está acostumbrando a no ejercer. ¿Piensa alguien en la parada del autobús mientras éste llega? No. Ya siempre hay un móvil que prescinde de cualquier contacto social. Por eso, y porque las conversaciones políticas se alinean en la parte de la camorra, le hacemos caso al reciente Premio Cervantes y echamos mano de la imaginación, que debe ser nuestra gran arma contra el exceso de realidad y actualidad. Cierro los ojos y huelo las plantas aromáticas que pisábamos en la procesión del Corpus cuando iba vestido de monaguillo. El olor a incienso se convertía en una especie de saludo divino al mezclarse con el de la juncia, la menta olorosa, el trébol y el romero. Pero eran los juncos, que traíamos del río Guadamatilla, los que llenaban las calles de ese verdor de fantasía de la procesión de uno de los jueves que relucían más que el sol. Ese día, si podían y te habían lavado en tu casa después de todo el invierno, las beatas te colocaban en un altar portátil que vestían en cada calle en el que se paraba el cura con la custodia y se entonaban cantos sagrados.

En la ciudad la solemnidad se engrandecía con la Custodia de Arfe y los soldados del Muriano, que le daban un aire marcadamente militar a lo que sólo era un desfile procesional el día del amor fraterno. Pero la religión siempre se ha pegado a la mejor parte. A la que pretendemos aferrarnos como vecinos de Córdoba este verano para ver si la Filmoteca, el Ayuntamiento y el empresario Antonio Amil Corredera –de apellidos muy queridos—consiguen perpetuar la obra de Martín Cañuelo, un héroe ciudadano que llenó de belleza y alegría parte de las noches de nuestra vida con los cines de verano… como los juncos, el romero y el incienso hacen con la procesión del Corpus Christi.

