El bando de Abascal

Abascal fue a rendir pleitesía a Netanyahu. Ahí está la foto: el heredero del fascismo que exterminó a los judíos de Europa dándose la mano con el judío en el punto de mira de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad. La historia es una burla cruel.

El líder de Vox afirmó que mientras no desaparezca Hamás «nadie tiene derecho a pedir a Israel que renuncie a sus operaciones de autodefensa». Obsequió a Netanyahu con un libro en el que el político español recuerda su juventud e inicios políticos en el País Vasco: ‘No me rindo, sin miedo contra ETA y frente a la cobardía política’. Abascal tiene suerte de que el Gobierno español no siguiera la doctrina Netanyahu durante los años de plomo: arrasar Euskadi después de algún atentado sangriento de la banda terrorista.

¿A quién defiende Abascal y todos los que apoyan a Netanyahu, en este delirio inhumano de venganza? A Israel, dirán. Pero, ¿qué es? ¿Quién es Israel? La editorial EnDebate ha publicado recientemente una recopilación de artículos y discursos del escritor israelí David Grossman. Entre muchas reflexiones, hay una especialmente reveladora: «La verdadera lucha no debe librarse entre árabes y judíos, sino entre los que en ambos lados aspiran a vivir en paz, en medio de una colaboración justa, y aquellos, también de ambos lados, que alimentan su mente y su ideología con el odio y la violencia».

Antes de la masacre del 7 de octubre, cada sábado, durante meses, cientos de miles de israelís se manifestaron protestando por la deriva autoritaria de Netanyahu. Imputado en tres causas penales en su país, con su reforma del sistema judicial pretendía controlar las decisiones de los jueces. Después del ‘shock’ por el ataque de Hamás, las manifestaciones masivas han vuelto: piden el cese de los ataques. Los últimos sondeos pronostican que el partido de Netanyahu solo obtendría 18 de los 120 escaños del parlamento israelí. Con su visita, Abascal bendice a un autoritario criminal contra la voluntad de buena parte de la población. Ese es el bando que ha escogido.

*Escritora

Suscríbete para seguir leyendo