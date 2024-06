La judeofobia, en estado vivo o latente, existe en España, y no solo entre la izquierda, desde mucho antes de los tiempos de Franco, cuando empezó a hablarse de la «tradicional amistad hispano árabe». No es extraño, por tanto, que a una ministra de Defensa, en medio de tanto brindis al sol y con elecciones a la vuelta de la esquina, se le ocurra hablar de genocidio en Gaza para calificar la violenta respuesta de Israel al brutal ataque de Hamás. Como bien explica, en una entrevista con Antonio Lucas, el escritor David Grossman, varias veces candidato al Nobel, genocidio es un plan articulado para eliminar a un grupo de personas, e Israel, que se sepa, no ha buscado nunca de un modo calculado erradicar a los árabes, incluso cuando por dos veces intentaron invadirla. Más bien es gente palestina como la de Hamás la que tiene como principal objetivo arrojar al mar a los israelíes, y ese sí puede considerarse un plan genocida. Obviamente, sujetos como Netanyahu no ayudan a desterrar la secular antipatía hacia Israel, fruto de esa judeofobia local o del antisemitismo internacional. Aunque es probable que con otro gobernante tampoco hubiera sido fácil ordenar un repliegue militar en Gaza tras la masacre del 7 de octubre. Un país que vive permanentemente en estado de alerta por los atentados que ha sufrido a lo largo de su corta historia, rodeado de enemigos que pretenden destruirlo, no se repone pronto de las heridas ni del miedo. Como la mayor parte, Grossman es partidario de los dos estados en busca de una solución de paz. Lo que implica reconocer a los palestinos como tal Estado incluso antes de que este exista desde un punto de vista formal y no como la consecuencia de la hegemonía territorial de dos organizaciones terroristas: Hezbolá y Hamás. Piensa Grossman que probablemente este no sea el momento más idóneo para hacerlo sin que la Israel herida considere este reconocimiento un acto hostil hacia ella. Y así parece.

Periodista

Suscríbete para seguir leyendo