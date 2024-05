¡Maldito WhatsApp!

Si fuera sevillana, comenzaría diciendo, lunes de resaca. Como soy cordobesa y bastante he tenido comprobando que estamos sevillanizando todas nuestras fiestas, diré lunes de semana Fernandina, que al ser más eclesial, resultará más fascista para algunos. Olvidan los críticos que su resaca es gracias a la Virgen de la Salud y no al saludo anarquista. Pidiendo disculpas por el inciso, regreso al punto de partida, las 8 horas del citado día, uno de los existentes en el calendario denominado por ciertos profesionales, entre ellos los abogados, como «día del qué hay de lo mío», junto al 7 de enero, al 1 de septiembre y al lunes de Pascua de Resurrección. El WhatsApp comienza su ráfaga de avisos entrantes a un ritmo tan frenético que ignoras si son mensajes o que todos los campanarios de las iglesias cordobesas han enloquecido. De repente, la madre de un tal Jan Koum, -inventor de la mensajería instantánea como venganza a Zuckerberg por darle de lado-, sale a retortero y no precisamente para recibir elogios. Es ‘moobing’ laboral acosar al profesional por WhatsApp. Se ha llegado a tal abuso de este método de comunicación que, en aras de una falsa rapidez e inmediatez, muchos pretenden resolver sus dudas gratis y que le pases por el mismo medio la solución escrita. Que el SAS le dé la opción de que su médico le atienda por teléfono y le pueda diagnosticar hemorroides sin realizar anoscopia no deja de sorprenderme. No debemos permitir que se aplique el mismo rasero para el resto de profesionales y que nadie exija que su abogado le ofrezca un diagnóstico sobre la viabilidad de su pretensión, enviándole por WhatsApp veinte documentos en fotos, pañito de crochet y babuchas incluidas. Así se lo hice saber a un potencial cliente que dejó de serlo cuando le advertí que el orden de los factores sí altera el producto. Pretendía que, sin conocerle, sólo enviándome un arsenal de fotografías de documentos por el WhatsApp, le dijese las probabilidades que tenía de ganar el juicio (sic), y si veía que podía ganar, le diera precio del procedimiento. Evidentemente, le respondí que estaba equivocado. Que para darle un informe sobre la sostenibilidad de su pretensión tenía que estudiar el asunto. Ese estudio requería tiempo y dedicación y solo tras ello podría indicarle lo más aconsejable a sus intereses, por lo que primero debería retribuir ese trabajo y luego decidir si continuar o no con las acciones legales. Ahí terminó la conversación. Sobre la victoria o derrota judicial hablaremos en otra ocasión. Anticipo que nunca el riesgo de pleitear lo asume su abogado (o abogados, que algunos, simulando al famoseo, los tienen a pares y en línea).

*Abogada especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

