La desolación de ser

Cada día me escribes con más desolación. Me dices que cada vez se te hace más difícil que el ser se te abra camino en esta tiniebla donde se extiende la bruma del poder de los idiotas, del poseer de los necios y el hozar de los cretinos, y tragar sus mentiras y tener que votar en medio de ellas. Y luego me explicas la pantomima de los que se presentan como auténticos y libres, cuando en realidad se están inventando nuevas máscaras para su inagotable farsa. No dejas de repetirme que cada vez que tomas aire intentando respirar, te resulta más difícil palparte el ser mientras ves dentro y fuera de ti mismo cuál de esas caretas de los mendaces y su encanallamiento es la verdad de su mentira. Y avanzas con los pies hundiéndose en ese fango que se te vuelve más denso cada día y te hace más difícil crecer hacia lo humano, porque el camino está cada vez más lleno de ventrílocuos de la mentira, marionetas de sí mismos, con las manos metidas por detrás de sí mismos para articular más mentiras, impostada la voz en tantos personajes que son uno al mismo tiempo: el mequetrefe, el indignado, el noble, el idealista, el sacrificado, el inocente, con el correspondiente gesticular de su histrionismo y su parafernalia perfectamente preparada. Y me gritas que se te ahoga el ser entre tanta violencia soterrada, mientras el pueblo se extravía convertido en tocino y en manteca, para llenar tripas de chorizo. Porque el problema, me dices, no está en la mentira que cada cretino quiera representar; el problema que te asfixia y que te aplasta, que te destroza hasta la desolación, está en que millones de personas vayan a refrendar con su voto, una y otra vez, esta farsa, que les discurseen a base de lanzarles palabras en mentiras, y les pidan su opinión, y millones de personas contesten que sí, que están de acuerdo con la escoria y su degradación, que es la degradación de su egoísmo: mientras yo esté bien, qué me importan los demás si están en paro, si hacen tantas colas, si trabajan por un sueldo con el que nunca saldrán de ese horizonte, sin enferman esperando un médico, si van a la ruina. Esta es la desolación de mi necesidad de ser, me explicas. Y concluyes: millones de personas dejándose envolver en la mentira y la corrupción significa que vivimos respirando aire de ciénaga, masticando fango de albañal y tragando pestilencia de estercolero. Y sientes más desolación porque quisieras retirarte a tu oasis de dignidad, pero no puedes hacerlo, porque no puedes dejar que, en lo que dependa de ti, se siga extendiendo esta miseria humana de criar ese vientre de cerdo que va invadiendo el espacio que otros necesitarían para desarrollar su ser.

*Escritor

