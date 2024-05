Naturaleza en ruinas

El ser humano, en su incansable afán por domesticar la naturaleza, ha creado monumentos de civilización que, paradójicamente, terminan sucumbiendo al implacable paso del tiempo. Así, la proyectada vía verde entre Córdoba y Cerro Muriano, antaño senda férrea que unía pueblos y corazones, se encuentra hoy en un limbo de abandono y desidia, sus trazas invadidas por la maleza y sus estructuras vencidas por el colapso natural. La ruta de esta vía, trazada sobre los vestigios de la antigua línea ferroviaria Córdoba-Almorchón, es ahora un testimonio mudo de la negligencia y la falta de voluntad política. En lugar de un sendero apacible, lleno de vida y esperanza, nos encontramos con un paraje agreste, donde la naturaleza retoma su dominio con una fuerza inusitada, como si el tiempo mismo conspirase para borrar todo rastro de la mano del hombre. Es inevitable pensar en la ‘Ozymandias’ de Shelley, cuya estatua destrozada en el desierto simboliza la transitoriedad del poder humano. Así también, la vía verde, que debía ser un sendero de esperanza y comunión con la naturaleza, languidece en un estado de semiolvido, a medio camino entre el sueño y la realidad. Los senderistas que hoy se aventuran por sus caminos improvisados no encuentran la senda prometida, sino una ruta llena de obstáculos que desafía su perseverancia.

Esta vía, aunque no formalmente ejecutada, es recorrida por numerosos caminantes, amantes de la naturaleza y ciclistas que, con cada paso, elevan una plegaria silenciosa por su finalización. La ruta, en su estado actual, es un testimonio de contrastes: lo planificado y lo espontáneo, lo ordenado y lo caótico. Cada piedra suelta y cada rama caída es una metáfora de los sueños incumplidos y de la eterna lucha entre la voluntad humana y la indomable fuerza de la naturaleza. En ‘Cien años de soledad’, García Márquez describe cómo la naturaleza retoma Macondo, sepultando bajo vegetación exuberante los vestigios de la civilización. De manera similar, nuestra vía verde parece sacada de una novela realista mágica, donde la realidad se funde con la fantasía, creando un paisaje tan bello como melancólico.

Es imperativo que las autoridades locales y las asociaciones involucradas retomen este proyecto con renovado vigor. La rehabilitación de la Vía Verde no solo es un compromiso con el desarrollo sostenible y el turismo responsable, sino también un acto de justicia para con la memoria histórica y el patrimonio natural de la región. No podemos permitir que las promesas queden enterradas bajo escombros y vegetación; debemos trabajar juntos para resucitar este sendero, transformando ruinas en rutas, decadencia en renacimiento. La vía verde de Córdoba a Cerro Muriano puede y debe convertirse en un símbolo de nuestra capacidad para convivir armoniosamente con la naturaleza, una prueba tangible de que el progreso no siempre debe ir en detrimento del entorno natural. Solo así podremos mirar al futuro con esperanza, sabiendo que hemos aprendido a honrar y proteger las maravillas que la tierra nos ofrece.

*Mediador y escritor

