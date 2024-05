El eslogan Keep Calm and Carry On (mantén la calma y sigue adelante) surgió durante la Segunda Guerra Mundial, momento en el que el Ministerio de Información inglés probó diferentes mensajes para animar a la población a afrontar el peor escenario, invocando un estado mental de tranquilidad. Sin embargo, el cartel nunca se divulgó a gran escala, porque al gobierno le inquietaba la posibilidad de que la gente se molestara al dudar de su entereza. Enfrentarse a la desventura con la cabeza alta y una taza de té forma parte de la flema británica, o lo que es lo mismo, de su capacidad para permanecer impasible ante la fatalidad.

Fue en el 2000 cuando el lema se expandió, apareciendo en muchos productos y convirtiéndose en una expresión general de perseverancia y quietud ante un desafío. Nos sentimos tan identificados con su mensaje porque la ansiedad está omnipresente en nuestra vida, de manera que una de las palabras más oídas es: ¡cálmate! Es un buen consejo, excepto cuando no funciona, que es la mayoría de las veces.

Para disminuir la ansiedad, es importante poner en práctica estrategias efectivas como aceptar la realidad tal como es, practicar técnicas de relajación y meditación, y cambiar la perspectiva de la situación identificando los pensamientos irracionales, cambiándolos por otros más realistas. Conviene recordar que, aunque la ansiedad puede ser intensa, con las estrategias adecuadas, se puede aprender a manejar y recuperar la armonía. En definitiva, Keep Calm and Carry On, equivalente a nuestro Tranquilidad, Calma y Buenos Alimentos, siendo un recordatorio de la importancia de mantener el sosiego en el infortunio.

*Psicólogo clínico (www.carloshidalgo.es)

