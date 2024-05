Virgen de la Salud: Feria profana y feria sacra

Formando parte del gran carrusel de procesiones y devociones a la Virgen que circulan por toda España, donde no hay ciudad que no posea una Virgen como patrona, La Macarena en Sevilla, la Moreneta de Monserrat en Barcelona, las Angustias en Granada, Araceli en Lucena etc. Y, como decía José Luis Martín Descalzo, en su libro María de Nazaret (Madrid, 1996): «Señora de los mil nombres, en esta travesía de las almas que hoy vive nuestra España, no te olvides de que no hay un rincón en esta tierra en el que Tú, María, no hayas florecido».

Ahora toca en Córdoba las fiestas y feria de Nuestra Señora de la Salud , espacio para la diversión, broche de oro del mayo festivo cordobés, que data del siglo XVIII. . La alegría de las sevillanas, el vino fino, las tapas, el sombrero cordobés y las peinetas dan color y sabor a la ciudad. La ciudad ,que vuelve a convertirse en la expresión popular de nuestra forma de ser y de entender la vida, volverá a ser el centro de esta feria y su razón de ser e identidad. Todo está listo para que en estos días la alegría vuelva a El Arenal, para que las calles del recinto ferial sean el reflejo de la armonía y del reencuentro, de la hospitalidad y el diálogo intercultural.

Mas no por ello hay que olvidar a Nuestra Señora de la Salud, y su ermita junto al Cementerio de la Salud, que tras aparecerse, Siglo XIII, a un pastor llamado Juan Alonso, se relacionaba con milagros en la cura de enfermos, dice la leyenda.

Existe una interpretación sacra, y es la de repensar y reflexionar sobre el significado que tendría hoy la Virgen de la Salud, fuera de la fiesta «semipagana» y descubrir que no es ajena a la realidad histórica presente del siglo XXI. Por tanto, hay que reivindicar a María como una mujer valiente, porque para ser la madre de Jesús revolucionario y convertirse al Cristianismo lo dice todo. Sus manos serían unas manos con callos, resecas de trabajar para los suyos y los demás, y también manos de madre amorosa. Los Evangelios nos dan una visión aproximada de quién fue María, aceptando la concepción de Jesús. También podría haber sido abandonada por José, o ser repudiada en secreto, pues el embarazo se produjo antes del matrimonio y no se sabía si era de José o si había habido alguna infidelidad de María. María también es profeta cuando anuncia el derribo de los arrogantes, soberbios y poderosos, para elevar a los pobres y hambrientos, el Reino de su hijo. Visto desde una perspectiva moderna, María, desde el Magníficat, fue una mujer inconformista con la marginación de la mujer, y la que enseñó a Jesús muchas cosas de la vida diaria, ejemplo ante la sociedad patriarcal. María sigue a su hijo hasta la Cruz y por su Fe, Amor y Valentía extremas, se convirtió por derecho propio en Pilar de la Iglesia y la alegría de la fiesta.

*Licenciado en C.C. Religiosas

