Hoy, cumpleaños de la Iglesia católica

Hoy celebramos la solemnidad de Pentecostés, la fiesta del Espiritu Santo. Los discípulos estaban reunidos en el cenáculo y con ellos estaba la Virgen María. El Señor resucitado les había dicho que se quedaran en la ciudad hasta que recibieran de lo alto el don del Espiritu, que se manifiesta con un «ruido» que vino repentinamente del cielo, como un «viento impetuoso». Se trata de una experiencia real, pero también simbólica, que revela que el Espiritu Santo es como un viento fuerte y libre, es decir, nos trae fuerza y nos trae libertad. No se puede controlar, ni detener ni medir, y ni siquiera predecir su dirección. No se deja enmarcar en nuestras exigencias humanas, en nuestros esquemas y en nuestros prejuicios. El Espiritu procede de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo e irrumpe en la Iglesia, irrumpe en cada uno de nosotros. El Espiritu cambia el corazón, ensancha la mirada de los discípulos, los hace capaces de comunicar a todos las grandes obras de Dios, sin límites, superando los confines culturales y los confines religiosos. El papa Francisco lo describe con estas palabras. «En Pentecostés, un elemento fundamental es la sorpresa. Nuestro Dios es el Dios de las sorpresas, lo sabemos. Nadie esperaba nada de los discípulos. Después de la muerte de Jesús, huérfanos de su Maestro, formaban un grupo insignificante de derrotados. Sucede, en cambio, un hecho inesperado que suscita asombro: La gente está desconcertada porque los discípulos cuentan las grandes obras de Dios en todas las lenguas. La Iglesia que nace en Pentecostés es una comunidad que causa asombro». Hoy, por tanto, celebramos el cumpleaños de nuestra madre la Iglesia, y también el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, con el lema: «Laicos por vocación, llamados a la misión». Para los obispos de la Comisión Episcopal, «el laicado vive su vocación encarnado en el mundo, es decir, en los ámbitos de la familia, del trabajo, de la educación, del cuidado de la casa común y, de una manera particular, en la vida pública». El obispo emérito de Palencia, Nicolás Castellanos, que hace años se marchó como misionero allende los mares, ha señalado los cuatro destellos que ha de tener la Iglesia en esta hora: «Necesitamos una Iglesia enamorada, una Iglesia esposa y madre, una Iglesia samaritana y una Iglesia, pueblo de Dios en comunión y misión». Y el que fuera arzobispo coadjutor de Saigón, monseñor Nguyen van Thuan, que pasó trece años en las cárceles vietnamitas, nos dejó también sus «sueños» sobre la Iglesia: «Sueño con una Iglesia que es Puerta Santa, abierta a todos, llena de compasión y de comprensión; sueño con una Iglesia que es Palabra y Pan que se deja comer por todos para que el mundo tenga vida; sueño con una Iglesia que abre su corazón especialmente a los jóvenes, a los pobres y marginados».

Coloquemos hoy en nuestros labios la invocación más sublime: «Ven, Espiritu Santo, y líbranos del vacío interior, libéranos de la desorientación y de la oscuridad; enséñanos a vivir, enséñanos a amar y a creer, a ser enviados especiales de Dios a la sociedad de nuestro tiempo con el fulgor de nuestro testimonio». Con el aroma que destila el poeta José Hierro, en uno de sus versos: «Ya veis si es bien alegre saber a ciencia cierta / que hemos nacido para esto».

*Sacerdote y periodista

