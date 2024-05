De nuevo el caso de los joyeros y la Agencia Tributaria

Las páginas de este periódico se hacían eco hace unos días de la solicitud de la Agencia Estatal de Administración Tributaria al Juzgado de lo Penal núm. 4 de Córdoba para utilizar las pruebas obtenidas en el caso Fénix, con la finalidad de iniciar actuaciones administrativas de comprobación al centenar de joyeros procesados por los Impuestos sobre Sociedades y Valor Añadido, de los ejercicios 2002-2006. Todos ellos habían sido absueltos de los delitos fiscales por dicho juzgado, en sentencia que confirmó la Audiencia Provincial.

En líneas generales, la mayoría de los implicados se han opuesto a la solicitud de la Agencia, ya que las pruebas en que se basaba el procedimiento han sido anuladas. Sin duda, la petición ha supuesto un jarro de agua fría para todos ellos, pues consideraban superado el calvario a que habían sido sometidos durante tantos años.

En mi opinión, no cabe objeción alguna a la solicitud de la Agencia, pues el art. 94.3 de la Ley General Tributaria (LGT) dispone que los Juzgados y Tribunales han de facilitar a la Administración tributaria, «de oficio o a requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan». Cuestión distinta es que, en base en esos datos, pueda iniciarse un procedimiento de comprobación de encontrarse prescritos los citados impuestos.

Y es que la prescripción es una institución imprescindible para un sistema, como el español, que protege la seguridad jurídica. Se trata de una figura vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad prevista por el ordenamiento para el ejercicio en un plazo determinado.

Nuestro ordenamiento contempla la prescripción de la potestad de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación por el transcurso del plazo de cuatro años (art. 66 de la LGT). Este último comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación (art. 67.1) y se interrumpe, de un lado, por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda [art. 68.1.a)]. De otro, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal [art. 68.1.b)].

En este último caso, producida la interrupción, el cómputo se inicia, de nuevo, cuando la Administración tributaria reciba la notificación de la resolución firme, que ponga fin al proceso judicial (art. 68.7).

Todo lo anterior únicamente es predicable de aquellos supuestos en que, por el inicio de un procedimiento inspector, se produce la interrupción de la prescripción tributaria. Posteriormente, en el momento en que se remite el tanto de culpa o se formula denuncia, la prescripción se vuelve a interrumpir y su cómputo queda en suspenso durante el proceso penal. Por ello, en el momento en que este concluye, cabe la reanudación de las actuaciones inspectoras.

Sin embargo, en la gran mayoría de los joyeros afectados, no existía tal procedimiento inspector previo, sino que las actuaciones penales se iniciaron directamente. De aquí que estas últimas no interrumpieron la prescripción administrativa. Por tanto, la Agencia no los podrá regularizar, debido a la prescripción de la potestad por el transcurso del plazo de cuatro años, salvo que aquella o alguno de ellos la hubiera interrumpido con una actuación en relación a los tributos y ejercicios citados.

A esta conclusión llega la reciente Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de febrero de 2024 (recurso núm. 1348/2021), que, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, mantiene que, si no se ha iniciado el procedimiento de comprobación tributaria respecto a un determinado periodo impositivo, «no es posible acogerse al supuesto de interrupción justificada del cómputo de plazo por pasar el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitir el expediente al Ministerio Fiscal … al no existir actuaciones del procedimiento inspector a interrumpir».

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Complutense

