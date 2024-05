Injusta justicia

Son ya muchos años de ejercicio de mi profesión y cada día se me hace más difícil decir que siento apasionamiento por la misma.

Es lógico pensar que el cansancio de los años me pese; que el ímpetu que la juventud provoca, creándote la ilusión de estar siempre en posesión de la razón, se domestique a fuerza de que los tribunales te pongan los puntos sobre las íes en cada fallo de sus sentencias. Pero lo verdaderamente cierto es que el hastío me viene por otros motivos. Es desesperanzador para el cliente ver su demanda puesta en una cola invisible de reparto y señalamientos de juicios durante varios meses, y que cuando por fin recibe la noticia de tener señalado día para la vista, esta lo sea en tres años. Idéntica impotencia se cierne sobre los profesionales. Esas personas que han decidido pleitear, como ignoran el funcionamiento de los órganos judiciales, entienden que tal dilación es porque hemos presentado tarde su demanda, o incluso, porque la hemos presentado en el Juzgado equivocado (a mí me han llegado a decir que quieren pedir un cambio de juez, como quien va al centro de salud a cambiar de médico, porque el que les ha tocado no les gusta). Como decía nuestro insigne filósofo cordobés Séneca, "nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía". Nunca más cierto. Es injusto que una persona que padece una enfermedad más o menos grave y por la que plantea una demanda en pretensión de que le sea concedida una incapacidad permanente (o que lo sea en grado superior al que le ha sido reconocido), cuando llega el día señalado para su juicio, si aún vive y no han tenido que personarse sus herederos como legitimados activamente en el procedimiento, las dolencias que presentaba cuando puso la demanda, tres años atrás, se han agravado en tal medida que muy probablemente haya tenido que instar entretanto una revisión por agravación. Es contrario al proceso sin dilaciones indebidas consagrado en el art. 24, 2 C.E., que cualquier ciudadano, para encontrar respuesta a una demanda por despido, deba esperar dos años. Ante esa tardanza desmedida, los abogados nos tragamos nuestras ganas de subir a estrados y nuestros argumentos aplastantes sobre una improcedencia y le aconsejamos conciliar. Que si de treinta mil euros le dan la mitad los coja porque en dos años la empresa puede cerrar y ni treinta ni uno. ¿La causa? Puede ser la falta de medios técnicos y humanos; la falta de experiencia de los profesionales; las maniobras dilatorias de las partes, etc. No hay interés porque la justicia se agilice por quienes saldrían perjudicados. Esos que esperan que la justicia se la dé Don Corleone, como en El Padrino.

Experta en Trabajo y Seguridad Social

