La imagen de la nada (I)

Esta era megatecnológica en que vivimos, que nos hace caer erróneamente en la ensoñación de ser dioses, de poseer un poder ilimitado, una sabiduría infinita, nos está devolviendo progresivamente a lo que realmente somos: nada (lo digo filosóficamente por no decirlo vulgarmente). La razón, a la que en Occidente hemos adorado como a una diosa, nos ha devuelto un mazazo definitivo en dos momentos diferenciados pero progresivos. El primero fue la Segunda guerra mundial. El pensamiento occidental anunció que a partir de entonces Auschwitz sería una losa muy pesada. Hasta aquí el primer momento del mazazo. La tecnología, a partir de entonces, ha tratado de esconder que somos bombas que transitan hasta el punto de que hemos sido capaces no sólo de poner los pies en otros territorios distintos del terrestre (deberíamos quizás llamarlos «lunitorios») sino que también hemos sido hábiles para generar, crear otros mundos sin suelo que pisar. Lo hemos llamado la realidad virtual. Pero siempre hemos estado convencidos de que cualquier realidad, por muy virtual que fuera, tenía su origen y su fin en la realidad real y, por supuesto, bajo la dominación de la diosa Razón. Pues ahora viene el segundo momento del mazazo. Se llama Inteligencia Artificial. IA es como la conocemos popularmente. Con ella, y después de buscar múltiples formas de esconder lo que realmente somos, hemos conseguido escondernos tanto que ella misma ha conseguido definitivamente hacernos desaparecer de la vida real. Hemos llegado a la nada. Me explico.

Me lo descubrieron hace unos días en la presentación del libro ‘Arte y Escepticismo’ (Almuzara, 2024), que han coordinado el catedrático de Filosofía de la Universidad de Córdoba Ramón Román Alcalá y la profesora Titular de Dibujo de la Universidad de Sevilla Marisa Vadillo. En el diálogo que se estableció entre Rafael Cejudo, presentador y moderador del acto, y Román Alcalá hubo un momento que, al menos para mí, fue asombroso y desconcertante al mismo tiempo. Román anunció (lo mismo mis lectores ya lo saben) que la conocida marca Tous emplea modelos para sus vídeos que no se corresponden con ningún ser humano real. ¡Atención! No estoy diciendo que los gráficos, como se podría afirmar de algunos juegos, son tan buenos que parecen seres humanos de carne y hueso, sino que el ser humano que aparece en esos anuncios publicitarios no tiene correspondencia en la vida real. Vamos, que la modelo no existe (la de dinero que se va a ahorrar esta empresa en contratar seres humanos de los antiguos). Detrás de esa imagen absolutamente real no hay ningún ser humano que transita por el espacio y el tiempo. Es la imagen de la nada. Por primera vez, detrás de alguien, nada, ni un padre, ni una madre, ni hermanos. Nada.

La megatecnología, a la que adoramos, ha conseguido hacernos desaparecer de un plumazo. Sin bombas atómicas, sin misiles, sin emplear la violencia. Nuestra diosa IA ha acabado con nosotros, nos ha aniquilado mientras los que aún quedamos seguimos postrados adorándola. Somos meros servidores, esclavos de ella. De momento parece que sólo ha sido capaz de generar la imagen de un ser humano que no existe en la realidad real. Quizás dentro de unos años, cuando la IA sea capaz de cruzar cientos y cientos de millones de imágenes del Universo, pueda generar al mismo Dios a quien nosotros no hemos sido capaces de encontrar.

Profesor de Filosofía

