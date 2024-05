Vaya por delante que a mí me gusta Zorra. El tema es un digno heredero de ese pop petardo que entronca con Pegamoides y Almodóvar y McNamara. Su intérprete tiene poquita voz pero es un claro ejemplo de que las serendipias no son exclusivas del sueño americano. Hace un año, Nebulossa era carne de cañón de la BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones) o versionaba a los cómicos de la legua de Fernán Gómez. Hoy han compuesto un himno al empoderamiento menopaúsico, aunque parte del feminismo haya comulgado con la cacofonía retrógrada por no digerir, aun a sabiendas, la poderosa ambivalencia de la semántica. Zorra es un desagravio a aquella insensata irreverencia de Las Vulpes. Mery Bas volverá al reposo dorado de Benidorm, sin que apenas se hayan abierto frascos de sales o haya sobrevolado una excomunión, lo cual es indiciario del saludable revolcón de este país.

Dicen que perdimos como siempre pero que perpetuamos un himno eurovisivo. Con todo, lo peor para Moncloa tuvo que ser el televoto español. Para zorros, los israelitas. Resulta que abanderamos el reconocimiento del Estado palestino y nuestros doce hertzianos puntos se marchan a Tel Aviv; como si las letras impagadas del programa Pegasus le marcasen a Netanyahu una sonrisa de oreja a oreja a costa de nuestro pasmo.

Las cosas se enderezaron el domingo para Ferraz. Y vaya si lo hicieron. Los resultados de las catalanas hicieron profética aquella increpación de un moço de escuadra a un independentista («la República no existe, idiota»). Por primera vez en el Parlamento catalán, las fuerzas independentistas/nacionalistas no pueden hacer encaje de bolillos con su victimismo apocalíptico, salvo que fructificasen las raposas insinuaciones de Puigdemont. Ahora sí le convenía hacer un símil con la política española, para asemejar su segundo puesto con el de Pedro Sánchez; casi exigiendo que tuviese la caridad cristiana de que los socialistas se hiciesen a un lado y pudiese gobernar tras su regreso -un festejado retorno como en su día lo fue el de Fernando VII-. Sánchez sabe que tiene que capotear antes de decirle nanay al inquilino de Waterloo, porque el entreguismo haría levantiscos a los socialistas catalanes. Posiblemente le toque hacer elegantemente de malote frente a los separatistas, dado que hay que engordar el caladero de voto para las europeas. Y le restregará a Feijóo que el PP también se ha hecho beneficiario de esa política de distensión cocinada en Cataluña. El adelanto electoral no llegará hasta que Sánchez calcule los escaños suficientes para mantenerse en el poder. La duda es si será antes del Benidorm Fest. Mientras tanto, Salvador Illa es la estrella ascendente del escenario catalán; el avatar de Franco Battiato con la espolvoreada nostalgia de la Nova Canço.

*Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor

