No he sido ni soy aficionada al fútbol, a pesar de tener importantes antecedentes familiares: mi tía abuela Encarnación fue la primera mujer socia del Córdoba C. F. y mi madre, la segunda. Más bien he sido observadora de la afición de los demás. Mi abuelo Pedro, sin moverse de su cómodo sillón, mientras veía los partidos que se televisaban en blanco y negro, se metía tanto en el juego, que hacía toda clase de amagos para rematar de cabeza o chutar con el pie hacia la portería para meter el ansiado gol. Mi padre se venía a mi casa los domingos para ver el partido, más por el ritual, creo, que por el fútbol en sí. En cambio yo, ya les digo, tengo un desconocimiento absoluto de las reglas, las técnicas y las jugadas. En cuanto a los jugadores -ahora también las jugadoras- sé más por las revistas del corazón que por sus hazañas en el césped.

Me gusta, eso sí, ver los partidos trascendentes -siempre en compañía- por la animación y la parafernalia que se forma. Algunos amigos míos se levantan, se llevan las manos a la cabeza, dan vueltas por la habitación o, incluso -alguno ha habido-, que en la final de los mundiales de 2010, en la que España le ganó a Holanda en la prórroga y se declaró campeona, le puso la correa al perro y se fue a pasearlo ante la insoportable idea de un gol del contrario; desde la calle oyó el famoso ¡gol!de Iniesta. Este partido lo vi en un chiringuito de Fuengirola. Y cuatro años más tarde, asistí a la estrepitosa derrota de España ante Holanda, esta vez en un bar de Portomarín (Galicia), porque estaba haciendo el Camino de Santiago; por cierto, unos días después, habiendo concluido la etapa de Pedrouzo, supe que el Córdoba había subido a Primera.

Al parecer, cada vez que viajo hay algún partido interesante. El último, el del Real Madrid con el Bayern, me ha cogido en Sanlúcar de Barrameda. En la confortable terraza cubierta del undécimo piso del hotel estaba la gran pantalla que nos congregó a diez huéspedes, nueve de ellos discretos en sus expresiones; el décimo, un chico sevillano se bastó y sobró para animar el cotarro él solo. «Señora -le decía a una desilusionada vecina de sofá ante el gol del Bayern-, los milagros existen. ¿No resucitó Jesucristo el tercer día? Pues el Real Madrid hace milagros». Gran habilidad la del muchacho para mezclar el fútbol con la Semana Santa. Cuando se produjo el empate seguía reclamando el milagro -que se produjo- para el segundo gol. La señora le preguntó: «¿Pero tú no has dicho que eres sevillista?» «Sí -contestó-, lo que pasa es que he hecho una apuesta con mis amigos y como el Real Madrid pierda, tengo que invitar a cenar a treinta personas».

*Académica

